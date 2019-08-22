22.08.2019 11:56

Hayat kurtaran köpekler 16 aylık eğitimden geçiriliyor

Bu köpekler hayat kurtarıyor

JAKEM'de arama kurtarma köpekleri yetiştiriliyor

NEVŞEHİR - Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezinde eğitim gören köpekler 16 aylık eğitimin ardından deprem, çığ, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra enkaz altında kalma gibi doğal olmayan afetlerde de canlı insanları arayıp kurtarıyor.

JAKEM Komutanlığında yetiştirilen aram kurtarma köpekleri 16 ay boyunca birbirinden zorlu eğitimlerden geçiriliyor. JAKEM'de yapılan eğitimlerin ardından ise başarılı olan köpekler Türkiye'nin 81 ilinde göreve başlıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde göreve başlayan köpekler depremi çığ, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra enkaz altında kalma gibi doğal olmayan afetlerde de canlı insanları aramada, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinde de jandarmanın adeta sağ kolu olarak görev yapıyor.

JAKEM'de görevli Jandarma Teğmen Kazım Kayabaşı yaptığı açıklamada, "Deprem, çığ, sel gibi doğal afetler ile bina çökmesi, enkaz altında kalma gibi doğal olmayan afetlerde canlı insanları arayıp bulmak, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında uçak, gemi, tır ve benzeri araçlarda saklanmış kaçakların yerini tespit etmek amacıyla arama kurtarma köpeği yetiştirmekteyiz. Arama kurtarma köpeklerimizin eğitim süresi 16 hafta süre ile icra edilmektedir. Eğitimlerimize sorumlusu ile köpeğin uyum sağlama süreci ile başlamakta, ilk itaat eğitimi müteakibinde havlama kutuları içerisine saklanmış olan canlı insan kokusunun tanıtımı yapılarak devam edilmektedir. Arama eğitimleri, ilk olarak birlik içerisinde eğitim alanlarımız olan, havlama kutuları, betonarme enkaz, toprak altı ve açık arazi kesimlerinde yapılmaktadır. Köpeklerin karşılaşabilecekleri arazi arızalarına göre birlik dışında eğitim alanlarımıza ilave olarak kentsel dönüşüm alanlarındaki betonarme enkazlar da ve açık arazi kesimlerinde insan ve taşıtların, trafiğin yoğun olarak bulunduğu gerçek ortamlarda sosyalizasyon eğitimi, canlı insanın yerini tespit etmek amacıyla değişik mekanlarda canlı insan araması eğitimleri yapılarak pekiştirilmektedir. Ayrıca kar altında canlı arama eğitimleri de icra edilmektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA