Hayat kimliğinle kolay indir! Hayat Kimliğinle Kolay ücretli mi? Hayat Kimliğinle Kolay nedir? Hayat Kimliğinle Kolay ücreti randevu nasıl alınır?

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu tarafından tanıtılan Hayat kimliğinle kolay indir! Hayat Kimliğinle Kolay ücretli mi? Hayat Kimliğinle Kolay nedir? Hayat Kimliğinle Kolay ücreti randevu nasıl alınır?

HAYAT KİMLİĞİNLE KOLAY NEDİR?

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz pazartesi günü tanıtılan Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması Vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin, çipli kimlik kartına ücretsiz entegre edildiği uygulamam fazlaca rağbet görüyor.

HAYAT KİMLİĞİNLE KOLAY ÜCRETLİ Mİ?

Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.

HAYAT KİMLİĞİNLE KOLAY İNDİR!