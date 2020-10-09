Hayat Kimliğimle Kolay
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Hayat Kimliğimle Kolay

09.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.10.2020 16:17

Hayat Kimliğimle Kolay Samsun'da ehliyet ve kimlik kartı birleştirme işlemi aralıksız devam ediyor İlkadım'da 820 kişi ehliyet ve kimliğini birleştirdi Samsun'da da uygulanan 'Hayat Kimliğimle Kolay' projesinin ilk adımı olan TC kimlik kartlarının çipine sürücü belgesi yükleme işlemi...

Hayat Kimliğimle Kolay

Samsun'da ehliyet ve kimlik kartı birleştirme işlemi aralıksız devam ediyor

İlkadım'da 820 kişi ehliyet ve kimliğini birleştirdi

SAMSUN - Samsun'da da uygulanan 'Hayat Kimliğimle Kolay' projesinin ilk adımı olan TC kimlik kartlarının çipine sürücü belgesi yükleme işlemi randevulu sistemle kolayca yapılabiliyor.

İlçe Nüfus Müdürlerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi, adres kayıt, doğum, kimlik kartına sürücü belgesi ekleme işlemleri gibi birçok işlem yapılıyor.

Samsun'da salgın tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğü bu süreçte vatandaşın her türlü vatandaşlık ve nüfus işlemini aralıksız yapmaya devam ediyor. İlkadım Nüfus Müdürlüğünden işlem yapmak isteyen vatandaşlar "Alo 199" veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinde randevu alarak işlemlerini gerçekleştiriyor. Randevular en geç 1 gün sonraya veriliyor. 21 Eylül tarihinde 'Hayat Kimliğimle Kolay' projesinin ilk adımı olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına sürücü belgesine yüklenmesi işlemi çerçevesinde Samsun'un İlkadım ilçesinde 820 kişi kimliğine sürücü belgesini ekledi. Kimlik kartlarına sürücü belgesi yüklemek isteyen kişiler randevu aldıktan sonra sürücü belgesi ve kimlik kartı ile ilçe nüfus müdürlüklerine gidiyor. Yapılan 5 dakikalık işlem sonucunda hiç bir ücret talep edilmeden kimlik kartına sürücü belgesi yüklenebiliyor. Vatandaşların sadece sürücü belgelerin eski olmaması gerekiyor.

(FAÜ-SLH-Y)

Hayat Kimliğimle Kolay
Hayat Kimliğimle Kolay
Hayat Kimliğimle Kolay
Hayat Kimliğimle Kolay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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