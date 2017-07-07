Hayat Kadınlarına Yer Temin Etmeye Adli Kontrol

Samsun'da hayat kadınlarına yer temin ettiği iddia edilen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük bir bakkal dükkanının olduğu ve gayri meşru yollardan emlakçılık yaptığı öğrenilen R.Z. (51), hayat kadınlarına 1000 TL karşılığında kontratsız ev kiraladı. Sürekli olarak hayat kadınlarına ev kiraladığı iddia edilen şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından polise şikayet edildi. Şikayet üzerine harekete geçen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, "fuhşa yer temin etmek, aracılık ve imkan sağlamak" suçundan R.Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kiraya verilen evleri de takibe alan ekipler, Z.U. isimli hayat kadınını da gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesine sevk edilerek hakim karşısına çıkan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN