Hayat kadınlarına bin lira kaptırınca otel görevlisini gasp ettiler Adana'da bin lira karşılığında anlaştıkları hayat kadınları kaçınca otel çalışanını suçlayıp gasp eden 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da bin lira karşılığında anlaştıkları hayat kadınları kaçınca otel çalışanını suçlayıp gasp eden 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Y. (38) ile Emin B. (24) fuhuş yapmak için F.E. (22) isimli kadını aradı. F.E. yanına E.K.'yi (47) alıp geleceğini bin lira para istediğini söyledi. Kadının teklifini kabul eden iki zanlı kadınları bir otele davet etti. Otelde buluşan zanlılar fuhuş yapıp, kadınlara bin lira para verdi. Veysel E., F.E.'den E.K.'yi getirmesini, onunla da fuhuş yapacağını söyledi. Kadın bunun üzerine E.K.'yi çağırma bahanesiyle kadının yanına gidip otelden kaçtılar. Bunun üzerine Veysel Y. ve Emin B. sinirlenerek otel görevlisi Yunus Emre A.'nın (19) yanına geldi. Zanlılar otel görevlisine "Bu kadınlar bizi dolandırdı sen bunları tanıyorsun sen de bu işin içindesin" diyerek şahsın bacağına çekiçle vurdular.

Daha sonra da görevlinin diz üstü bilgisayarını, 700 lira parasını, cep telefonunu ve cüzdanını alıp otelden kaçtılar. Yunus Emre A. zanlılar kaçınca polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. Polis kısa sürede zanlıların kimliklerini tespit etti. Ancak zanlılardan Emin B.'nin otele sahte isim verdiği, 6 hırsızlık olayından aranması olduğunu ve cezaevi firarisi olduğunu saptadı. Polis daha sonra zanlıları yakalamak için Uçak Mahallesi'ndeki adreslerine baskın düzenledi. Yapılan baskında iki zanlı da yakalandı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlılar sorgusunda görevliye çekiçle vurmadıklarını, kadınların kendilerini dolandırması üzerine sinirlenerek görevlinin de bu işe dahil olduğunu düşünüp parasını ve diz üstü bilgisayarını aldıklarını daha sonra pişman olduklarını ancak korkup geri gelemediklerini söyledikleri öğrenildi.

Yunus Emre A.'nın ise zanlıların kendisinin bacağına çekiçle vurup gasp ettiğini bu nedenle şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

Şahıslar, sorgularının ardından "nitelikli yağma" suçundan adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA