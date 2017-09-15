Hayat Holding İK Bütçe Süreçlerini Otomatik Hale Getirdi

İK departmanı yeni sistem sayesinde bütçe tutarlılığını daha iyi seviyeye taşımış oldu.

32 markası ile farklı sektörlerde hizmet veren Hayat Holding, İnsan Kaynakları departmanının bütçe ve raporlama süreçlerini hızlandırmak için METRIC'in danışmanlığında SAP BPC 10.1 (Bütçe Planlama ve Konsolidasyon) sistemi üzerinde personel planlama, bordro, idari işler planlama süreçlerini hayata geçirdi.

Toplamda 10 kişilik bir ekip ile 5 ayda hayata geçirilen BPC projesi sayesinde İK departmanı tüm bütçe, bordro ve raporlama süreçlerini hızlandırırken sistemde hazırlanan analiz raporları sayesinde çok daha tutarlı sonuçlar elde etti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Hayat Kimya İnsan Kaynakları Müdürü Nilay Sevim; "İş ihtiyacımızı karşılamak için BT departmanımızla birlikte farklı çözüm yöntemleri ve ürünler konusunda araştırma yaptık. Fiili bordroda yer alan tüm kalemlerin bütçeye yansıtılması, netten brüte bordro hesaplanması, kişi bazlı planlama, hesaplanacak kişi sayısının fazla olması, gizlilik ve yetkilendirme gibi kritik konuları baz alarak çözüm ve ürünleri değerlendirdik. METRIC ile yapmış olduğumuz POC sonucunda hesaplamaların hızlı ve doğruluğunu görmek ayrıca Metric ile daha önce bütçe süreçlerimizle ilgili iki farklı projeyi yapmış olmak çözüm ve firma seçimimizi kolaylaştırdı.

Yaptığımız proje sayesinde 2017 bütçesini daha hızlı ve etkin bir şekilde hazırlama imkânı bulduk. Planlama ekranlarında belirli kurallar ve kontroller ile veri girişlerini etkin şekilde sağladık. Bu sayede eski sisteme göre bütçe tutarlılığımızı daha iyi bir seviyeye taşımış olduk. Farklı senaryolarda çalışmak, global raporlama yapmak, esnek ve kolay yapılabilir oldu. METRIC danışmanları ihtiyaçlarımızı doğru bir şekilde analiz ederek, oldukça yapıcı ve çözüm odaklı bir çalışmaya imza attı." dedi.

METRIC yönetici ortağı, Barış Çekiç ise açıklamasında şunları söyledi: "Hayat Holding; başta hızlı tüketim ve ağaç sanayi olmak üzere farklı sektörlerde hizmet veren oldukça büyük bir yapıya sahip. Böylesine büyük bir yapının İK departmanın iş sürekliliğini ve verimliliğini artırmak için ise modern altyapılar gerekiyor. Hayat Holding İK departmanının ihtiyaçlarını analiz ederek kendilerine özel en uygun çözümleri sunduk. Kurduğumuz yeni altyapı ile İK departmanı bütçe planlama süreçlerini daha kolay takip edebilir duruma gelmiş oldu. Ülkemiz için böylesine önemli bir kurumun İK süreçlerini modern çözümlerimiz ile hızlandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz."