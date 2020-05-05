'Hayat Eve Sığar' uygulamasıyla maske kodu alınabilecek
05.05.2020 17:45 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:47
Sağlık Bakanlığının bir uygulaması var hayat eve sığar. Bu uygulamadan artık ücretsiz maske talep etmek de mümkün.Corona virüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi.
Sağlık Bakanlığının bir uygulaması var hayat eve sığar. Bu uygulamadan artık ücretsiz maske talep etmek de mümkün.
Corona virüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi. Güncelleme ile uygulamanın 'Sağlık Durumu' sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine imkan tanındı.
Bu sekme sayesinde telefonuna mesaj gelmeyenler gönderilen kod ile maskesini alabilecek.
(İHA)
Kaynak: İHA