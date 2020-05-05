'Hayat Eve Sığar' uygulamasıyla maske kodu alınabilecek

Sağlık Bakanlığının bir uygulaması var hayat eve sığar. Bu uygulamadan artık ücretsiz maske talep etmek de mümkün.Corona virüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi.