Hayat Eve Sığar Uygulamasına Maske Talep Özelliği Eklendi!

Koronavirüs mücadelesi sırasında geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasına Maske Talep özelliği getirildi.

Koronavirüs mücadelesi sırasında geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasına Maske Talep özelliği getirildi. Artık mobil uygulama üzerinden maske talep edebileceğiz.

Son dönemin popüler problemi Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemize Mart ayında giriş yapan virüs, kısa süre içerisinde yayılmıştı. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın süreci en iyi şekilde yürütmesi ülkemizdeki vaka sayısının artışını yavaşlatmaya yaradı. Halihazırda bu tehdit sürerken, tedbirleri en üste çıkarmak için mobil uygulamaya da güncellemeler getiriliyor.

Geçtiğimiz haftalarda internet üzerinden maske dağıtımı yapılmaya başlanmıştı. Aynı zamanda virüs ile alakalı bilgileri görebildiğimiz Hayat Eve Sığar uygulaması da cep telefonlarımıza eklenmişti. Şimdi bu uygulamaya, maske dağıtma sistemi de entegre oldu. Yani artık Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden maske talep edebileceğiz.

Hayat Eve Sığar maske kodu nasıl alınır?

Uygulama üzerinden maske taleplerimizi gerçekleştirebilirken, yine aynı uygulama üzerinden maske kodumuza da ulaşabileceğiz. Bu sayede aldığımız kod ile eczanelerden ücretsiz şekilde maskelerimizi temin edebileceğiz. Tabi daha önceden belirlenen şartlara uygunsak. Yani 20 yaş üstünde ve 65 yaş altındaysak.

Uygulamaya eklenen özellik bu şekildeydi. Uygulamaya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Umarız ülkemizdeki bu virüs problemi en hızlı şekilde ortadan kalkar.