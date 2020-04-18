Hayat Eve Sığar Uygulaması Yayınlandı! Hemen İndirin
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Sağlık Bakanlığı, Hayat Eve Sığar, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Teknoloji

Hayat Eve Sığar Uygulaması Yayınlandı! Hemen İndirin

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve Fahrettin Koca tarafından açıklanan Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma sunuldu.

18.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:53
Hayat Eve Sığar Uygulaması Yayınlandı! Hemen İndirin

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve Fahrettin Koca tarafından açıklanan Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma sunuldu. Uygulama iOS ve Android işletim sistemine sahip telefon ve tabletlerde kullanılabilecek. Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir? Detaylar haberimizde.

Hayat Eve Sığar Uygulaması Özellikleri

Koronavirüsüyle ilgili detaylı bilgilerin paylaşıldığı Hayat Eve Sığar uygulaması ücretsiz olarak indirilebilmekte.

4 MB'lık bir boyuta sahip olan Hayat Eve Sığar uygulaması kısa sürede içerisinde cihazlara indirilebiliyor. Uygulamanın indirilmesi ve kullanıma başlamasıyla birlikte ilk olarak kullanıcıların karışısına "Bu uygulama seni ve çevrendekileri koronavirüsünden korumak için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir" ibaresi çıkıyor.

Uygulama sayesinde vatandaşlar istedikleri zaman gerekli uygulamaya girerek koronavirüs ile ilgili durumlar hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Uygulama içerisinde kullanıcının yakınları ile ilgili verileri de paylaşabileceği bir "Ailem" sekmesi bulunuyor.

Konum servislerinin uygulama tarafından kullanımına izin verilmesi durumunda uygulama, riskli bir bölgeye yaklaşmanız durumunda size uyarı gönderiyor.

Koronavirüsü ile mücadelede salgının kontrol altına alınması ve virüsten etkilenen kişilerin takip edilebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, şimdiden pek çok kişi tarafından indirilmeye başlandı. Hayat Eve Sığar Uygulaması İndir

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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