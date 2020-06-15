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"Hayat Eve Sığar" uygulaması Huawei AppGallery'de yerini aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen "Hayat Eve Sığar" uygulaması, Huawei AppGallery'de kullanıcılara sunuldu.

15.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:20

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen "Hayat Eve Sığar" uygulaması, Huawei AppGallery'de kullanıcılara sunuldu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Harita ve Huawei konum servisleri ile geliştirilen "Hayat Eve Sığar" uygulaması, çok hızlı ve yüksek kesinlik derecesinde konum doğrulaması yapabiliyor.

"Hayat Eve Sığar" uygulamasına telefon numarası ile doğrulama yapılarak giriliyor, kişinin sağlık durumuna ve olası şikayetlerine yönelik sorulan sorulara vereceği cevaplar değerlendirilip nasıl davranması gerektiğine ilişkin yönlendirme yapılabiliyor.

Kullanıcılar, harita üzerinde yaşadığı bölgenin risk haritasını görebiliyor, enfekte yoğunluğunun olduğu bölgeleri, riskli bölgeleri ve evde izolasyonun olduğu bölgeleri inceleyerek bulundukları alanda ya da gitmeyi planladıkları adreslerde hastalığın yoğunluğunu öğrenebiliyor. Harita üzerinde risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market zincirleri, metro ve otobüs durakları gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabiliyor.

Uygulama üzerinden kullanıcılar, izinleri doğrultusunda sevdiklerinin risk durumlarını takip edebilirken, kontrollü sosyal hayat kapsamında hayata geçirilen ve şehirlerarası yolculuklarda kullanılan HES kodunu üretebiliyor, paylaşabiliyor ya da iptal edebiliyor. Bununla birlikte uygulamadaki "Güvenli Alan" özelliği ile gittikleri mekanlardaki QR kodu okutarak hem mekanda alınması gereken önlemlere dair bilgi sahibi oluyor hem de olası risk takibinin yapılmasını sağlıyor.

Huawei AppGallery'de 18 kategoride uygulamalar bölümlere ayırıyor

AppGallery, kullanıcıların hassas verilerini ve gizliliğini korumak için en üst düzeyde doğrulama uyguluyor. Biyometrik veriler gibi kişisel olarak duyarlı bilgiler asla Huawei cihazının dışında işlenmiyor ve kullanıcıya kişisel verileri üzerinde tam kontrol sağlanıyor. EMUI, kullanıcıların uygulamaların izinleri üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlıyor. Tüm kullanıcı verileri anonimleştiriliyor ve her kullanıcının bölgesine karşılık gelen sunucularda yerel olarak depolanıyor.

Huawei, Türkiye'ye özel lokal uygulamaları hızla resmi uygulama mağazasına katarak tüm kullanıcılar için benzersiz bir kullanım deneyimi yaratmayı sürdürüyor. Huawei, hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği kaliteli yerelleştirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere, kullanıcılarının dijital yaşam tarzının temelini oluşturan en iyi uygulamaların HMS'e dahil edilme sürecini hızlandırmak için çalışıyor.

Huawei AppGallery, hepsi basit ve sorunsuz bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulamaları bölümlere ayırıyor. Kullanıcıların bulamadığı bir uygulama varsa tek yapmaları gereken uygulama adını "İstek Listesine" göndermek. Bu uygulama AppGallery'de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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