Hayat Eve Sığar 'İhbarda Bulun' özelliği nedir, ne işe yarar? Nasıl ihbarda bulunulur?
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Hayat Eve Sığar 'İhbarda Bulun' özelliği nedir, ne işe yarar? Nasıl ihbarda bulunulur?

Sağlık Bakanlığı, Hayat Eve Sığar uygulamasına 'İhbarda Bulun' özelliği getirdi. HES kodu alımı, koronavirüs risk bölgesi tespiti gibi özellikleri barındıran Hayat Eve Sığar uygulaması, cep telefonlarında kolaylıkla kullanılıyor. Peki, Hayat Eve Sığar İhbarda Bulun özelliği ne işe yarar?

Hayat Eve Sığar 'İhbarda Bulun' özelliği nedir, ne işe yarar? Nasıl ihbarda bulunulur?
24.08.2020 19:16 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:19

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları Yeni Koronavirüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni bir özellik getirildi. Seyahat için HES kodu edinme özelliği dahil edilen uygulamada artık İhbarda Bulun seçeneği yer alıyor.

İHBARDA BULUN ÖZELLİĞİ NEDİR?

İhbarda Bulun' denilen özellik sayesinde vatandaşlar, karşılaştıkları kural ihlallerini doğrudan cep telefonlarından bildirebilecekler.

Hayat Eve Sığar 'İhbarda Bulun' özelliği nedir, ne işe yarar? Nasıl ihbarda bulunulur?

NASIL İHBARDA BULUNULUR?

İhbarda bulunmak için HES uygulamasını açtıktan sonra 'Ana Ekran' kısmında yer alan 'İhbarda Bulun' seçeneğine tıklamak gerekiyor. 'Başlık/ İşletme Adı' kısmını doldurup gerekli açıklama ve adresi yazdıktan sonra çekilen fotoğraflarla birlikte ihbarda bulunulacak. Hayat Eve Sığar uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

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