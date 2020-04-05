Hayat dışı branşlarda yavaşlama var TSB Başkanı Atilla Benli, salgının sektör üzerindeki etkilerinin henüz sağlıklı ölçülemediğini, ancak hayat dışı branşlarında hasar taleplerinde düşüşler, yenileme ve yeni işlerin artış trendinde bir miktar azalmalar yaşandığını söyledi.

TSB Başkanı Atilla Benli, salgının sektör üzerindeki etkilerinin henüz sağlıklı ölçülemediğini, ancak hayat dışı branşlarında hasar taleplerinde düşüşler, yenileme ve yeni işlerin artış trendinde bir miktar azalmalar yaşandığını söyledi. Kaynak: Dunya.com