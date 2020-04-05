Hayat dışı branşlarda yavaşlama var
TSB Başkanı Atilla Benli, salgının sektör üzerindeki etkilerinin henüz sağlıklı ölçülemediğini, ancak hayat dışı branşlarında hasar taleplerinde düşüşler, yenileme ve yeni işlerin artış trendinde bir miktar azalmalar yaşandığını söyledi.
05.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:04
TSB Başkanı Atilla Benli, salgının sektör üzerindeki etkilerinin henüz sağlıklı ölçülemediğini, ancak hayat dışı branşlarında hasar taleplerinde düşüşler, yenileme ve yeni işlerin artış trendinde bir miktar azalmalar yaşandığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com