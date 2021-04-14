"Hayat Bulan Fikirler" 2021 yılı başvuru dönemi başladı

Gilead Hayat Bulan Fikirler programının 2021 yılı dönemi başvuruları başladı.

Gilead Hayat Bulan Fikirler programının 2021 yılı dönemi başvuruları başladı.

Gilead'ın yaptığı açıklamaya göre, şirketin 2013 yılında başlattığı proje destek programı "Hayat Bulan Fikirler" bu yıl 8'inci kez yapılacak.

Sağlık mesleği mensupları ve tıp, genetik, biyomedikal gibi bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri ile sağlık alanında çalışan sivil toplum kuruluşları bilimsel ve sosyal projeleriyle 20 Haziran 2021 tarihine kadar programın internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Bağımsız jürilerin değerlendirmesinin ardından, destek almaya hak kazanan projeler Ekim 2021'de yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, herkes için daha sağlıklı bir dünya yaratma hedefi ile 30 yılı aşkın süredir tıpta çığır açan buluşlar gerçekleştiren Gilead, Hayat Bulan Fikirler programı ile yenilikçi fikirlerin hayata geçmesine destek oluyor.

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler programı HIV, viral hepatitler, sistemik mantar enfeksiyonları, onkoloji ve hematolojik maligniteler alanlarında, hastalıkların taranmasını, teşhis edilmesini, uygun tedavilere daha iyi koşullarda ulaşımı sağlamaya yönelik en iyi uygulamaları ve yenilikçi fikirleri 8 yıldır destekliyor.

Programın 2021 yılı için destek tutarları, bilimsel projeler için 225 bin TL, sosyal projeler için 125 bin TL olmak üzere toplam 350 bin TL olarak belirlendi.

2013 yılından bu yana 300'ün üzerinde başvuru yapıldı

Sağlık mesleği mensupları ve tıp, genetik ve biyomedikal gibi bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri ile sağlık alanında çalışan sivil toplum kuruluşları bilimsel ve sosyal projeleriyle 20 Haziran 2021 tarihine kadar programın internet sitesi www.hayatbulanfikirler.com üzerinden başvurularını yapabilecek.

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler programına 2013 yılından bu yana 300'ün üzerinde başvuru yapıldı.

Gilead, bugüne kadar HIV, hepatit B, hepatit C, hematoloji, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları gibi alanlarda 39'u bilimsel, 15'i sosyal olmak üzere, toplam 54 projeye 800 bin dolar destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Medikal Direktörü Dr. Tahsin Gökçem Özçağlı, programa ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tüm dünyada araştırmalarımıza ek olarak bilimsel ve sosyal projelere de verdiğimiz destek ile hastaların hayatlarını değiştiriyoruz. Türkiye'deki Hayat Bulan Fikirler destek programı bu anlamda diğer ülkelere de örnek olan önemli projelerimizden biri. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da programa ilginin büyük olacağına ve hastaların hayatlarını değiştirecek yenilikçi fikirlere destek olabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu