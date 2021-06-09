Hayat Boyu Öğrenmenin Finali Keçiören'de Yapıldı
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Hayat Boyu Öğrenmenin Finali Keçiören'de Yapıldı

Hayat Boyu Öğrenmenin Finali Keçiören'de Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Keçiören Türk Dünyası Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katıldı.

Keçiören Türk Dünyası Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katıldı.

"GELİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIK"

Ankara'nın dört bir yanından gelen halk eğitim merkezlerinin stant kurduğu ve el emeği ürünlerin sergilendiği programda konuşma yapan ziya Selçuk, hayat boyu öğrenmenin bir gün veya bir haftada ele alınacak mesele olmadığını söyledi. Selçuk, Hayat Boyu Öğrenme Programı'na Türkiye'de gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ve bundan dolayı programı sürekli geliştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"ÖĞRENMENİN YAŞI, ZAMANI YOK"

Bakan Selçuk'un etkinlik alanından ayrılmasıyla birlikte programa ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara'nın ilçelerinden gelen halk eğitim merkezlerinin stantlarını tek tek gezerek el emeği ürünleri inceledi. Altınok, "Ankara'mızın tüm ilçelerini ilçemizde ağırlamaktan büyük bahtiyarlık duyduk. Öğrenmenin yaşı, zamanı yok. Hayat boyu öğrenmek ve öğretmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. " dedi.

Türkü dinletisi, halk oyunları ve seymen ekiplerinin çeşitli gösterileriyle renkli görüntülere sahne olan programda atölye çalışmaları da yapıldı.

Kaynak: Habermetre

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