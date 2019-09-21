Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı

21.09.2019 14:08

Ladik'te, Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Harun Arslanargun, başkanlığında yapılan toplantıda, halk eğitim merkezi tarafından açılan kursların önemine dikkati çekerek, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının tüm imkanlarını kullanarak bu kurslara destek vermelerini istedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nevzat Ayyıldız da "7'den 77'ye kadar eğitim" ilkesiyle her vatandaşa hizmet verdiklerini, geçen eğitim öğretim yılında açtıkları 185 kurstan yaklaşık 3 bin kişinin yararlandığını söyledi.

Halk eğitim merkezi olarak eğitim öğretimde vatandaşlardan gelen taleplere göre kurs açtıklarını anlatan Ayyıldız, "Özellikle de unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının geliştirilmesi ve katılımcılarına ekonomik yönden fayda getirecek bez bebek, çanta, kilim dokuma gibi kursların açılmasına ağırlık verdik. 2019-2020 eğitim öğretim yılında hem bu toplantıda kararlaştırdığımız hem de önceki dönemlerde açtığımız kursları genişleterek açmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı ile daire ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA