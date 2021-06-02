Hayat Boyu Öğrenme Haftasında Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayat Boyu Öğrenme Haftasında Ziyaret

Hayat Boyu Öğrenme Haftasında Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Bu sene ilki kutlanacak olan 1-7 Haziran " Hayat boyu Öğrenme Haftası" kapsamında ilçemiz eğitimcilerinden belediye başkanımız Hüseyin Doğan'a makamında ziyaret.

Bu sene ilki kutlanacak olan 1-7 Haziran " Hayat boyu Öğrenme Haftası" kapsamında ilçemiz eğitimcilerinden belediye başkanımız Hüseyin Doğan'a makamında ziyaret. HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASINDA ZİYARET

Bu sene ilki kutlanacak olan 1-7 Haziran " Hayat boyu Öğrenme Haftası" kapsamında ilçemiz eğitimcilerinden belediye başkanımız Hüseyin Doğan'a makamında ziyaret.

Hayat boyu Öğrenme Haftası kapsamında Emet Halk Eğitim müdürlüğümüz bir dizi etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Şen ile birlikte Kursiyerleri ve personellleri iel belediye başkanımız Hüseyin Doğan'ı ziyaret eden Emet Halk Eğitim müdürümüz Süleyman Avcı hafta hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Emet Halk Eğitim müdürü Süleyman Avcı şunları söyledi,

: "Hayat boyu öğrenme, kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireyin, bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme teknikleridir. Birey merkezci bir yaklaşım olan hayat boyu öğrenmede amaç, içerisinde olduğumuz ve sürekli değişim/gelişim gösteren bilgi çağına her yaş grubundaki tüm insanlarımızın uyum sağlamaları ve hayatlarını daha iyi yönetebilmeleri için ekonomik ve sosyal yaşama aktif bir şekilde katılmalarına olanak sağlamaktır.

Mahallelerde istihdamı geliştirmek, nitelikli iş gücü oluşturarak ekonomiye katkıda bulunmak, kişilerin mesleklerindeki gelişmelerini yakından takip etmelerine imkan sağlamak amacıyla her mahallede en az bir okulda halk eğitim kursu açılmasının planlandığı uygulama için öncelikli olarak muhtarlar aracılığıyla tüm mahallelerde ihtiyaç analizi yapılacak. Vatandaşların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusundaki tespitlerin ardından mahalleye uygun kurslar açılması öngörülüyor. "dedi.

Belediye başkanımız Hüseyin Doğan ziyaret için heyete teşekkür ederken;

"Eğitimin aileden başlayarak, okul ve tüm yaşam boyunca sürüyor. Halkımızın yaşam boyunca her alanda eğitimi adına çeşitli kurslar açarak uyumunu sağlayan Halk eğitimin müdürlüklerimiz önemli bir görev ifa etmektedirler. Bizlerde Emet kadın kooperatifinde ve Keçi peyniri projemizde olduğu gibi, eğitim ve üretimle halkımıza, devletimize hizmet verne her şahsı ve kurumun yanında olmaya devam ediyoruz. Halk eğitim müdürlüğümzce Hayat boyu öğrenme haftası kapsamında ve ileride açılacak mahalle kurslarına yerel yönetim olarak gerekli desteği sağlayacağız"dedi

Ziyaret sonrası heyet belediye başkanımız Hüseyin Doğan'a Halk eğitim kursiyerlerince yapılan işleme masa örtüsü takdim ettiler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adnan Menderes Binali Yıldırım
Magazin Hadise Murat Boz Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayat Boyu Öğrenme Haftasında Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 18:57:34. #1.15#

title