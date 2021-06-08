Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında pedal çevirdiler
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Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında pedal çevirdiler

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında pedal çevirdiler
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Adapazarı Yenikent Halk Eğitimi Merkezince 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında "Sağlık İçin Pedalı Seçin" etkinliği gerçekleştirildi.

Adapazarı Yenikent Halk Eğitimi Merkezince 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında "Sağlık İçin Pedalı Seçin" etkinliği gerçekleştirildi.

"Her zaman, her yerde halk eğitim. Öğrenmenin yaşı yoktur" temasıyla Ayçiçeği Vadisi'nde Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinlikte 100 bisikletli pedal çevirdi.

Yenikent HEM Müdürü Eyüp Yazıcı'nın öncülüğünde, halk eğitim öğretmenleri ve kursiyerlerin ev sahipliğindeki organizasyona, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim camiasından yetkililer, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında pedal çevirdiler
Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında pedal çevirdiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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