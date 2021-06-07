Hayat Boyu Öğrenme Haftası İlimizde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde halka açık olarak organize edilen, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" İlimizde Valimiz Sayın Avni Çakır ve il protokolünün katılımıyla çeşitli etkinliklerle kutlandı.