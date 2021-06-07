Hayat Boyu Öğrenme Haftası İlimizde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
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Hayat Boyu Öğrenme Haftası İlimizde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası İlimizde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde halka açık olarak organize edilen, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" İlimizde Valimiz Sayın Avni Çakır ve il protokolünün katılımıyla çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde halka açık olarak organize edilen, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" İlimizde Valimiz Sayın Avni Çakır ve il protokolünün katılımıyla çeşitli etkinliklerle kutlandı. Açılan kurslarda kursiyerlerin yaptığı ürünler beğeniye sunulurken, müzik dinletisi, halk oyunları ve spor gösterileri ilgiyle izlendi. Vali Çakır ve protokol üyelerinin katılımıyla sergi açılışı gerçekleştirildi.

Sergiyi gezen vatandaşlara hizmet ve kursların tanıtımı yapılarak vatandaşların istedikleri zaman alacakları eğitimler anlatıldı. KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

Kaynak: Habermetre

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