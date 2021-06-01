"Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri" Gürün Halk Eğitimi Merkezinin Düzenlediği Açılış Programı ile Başladı.

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri" Gürün Halk Eğitimi Merkezinin Düzenlediği Açılış Programı ile Başladı. Gürün Halk Eğitimi Merkezinin düzenlediği Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Açılış Programı Kaymakamımız Sayın Ahmet TAN, Belediye Başkanımız Sayın Nami Çiftçi, Milli Eğitim Müdürümüz Muharrem DEMİR ve diğer protokol üyelerinin katılımı ile yapıldı. Açılış programından sonra katılımcılar, Gürün Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin sene boyunca el emeği göz nuru ile ürettikleri el işi ürünlerinden oluşturdukları sergiyle birlikte maske dikim atölyesi, salıncak dikim atölyesi, halı dokuma atölyeleri ve aktif kursların sınıflarını gezdiler.

Kaynak: Habermetre