"Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri" Gürün Halk Eğitimi Merkezinin Düzenlediği Açılış Programı ile Başladı.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri" Gürün Halk Eğitimi Merkezinin Düzenlediği Açılış Programı ile Başladı.

'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri' Gürün Halk Eğitimi Merkezinin Düzenlediği Açılış Programı ile Başladı.
Habermetre - Haberler | Toplum

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri" Gürün Halk Eğitimi Merkezinin Düzenlediği Açılış Programı ile Başladı. Gürün Halk Eğitimi Merkezinin düzenlediği Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Açılış Programı Kaymakamımız Sayın Ahmet TAN, Belediye Başkanımız Sayın Nami Çiftçi, Milli Eğitim Müdürümüz Muharrem DEMİR ve diğer protokol üyelerinin katılımı ile yapıldı. Açılış programından sonra katılımcılar, Gürün Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin sene boyunca el emeği göz nuru ile ürettikleri el işi ürünlerinden oluşturdukları sergiyle birlikte maske dikim atölyesi, salıncak dikim atölyesi, halı dokuma atölyeleri ve aktif kursların sınıflarını gezdiler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Hasan Polatkan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Oğuzhan Koç Burak Sergen Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Cristiano Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri" Gürün Halk Eğitimi Merkezinin Düzenlediği Açılış Programı ile Başladı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 22:48:35. #1.16#

title