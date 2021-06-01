"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" Etkinlikleri Başladı
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"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" Etkinlikleri Başladı

'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' Etkinlikleri Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

"Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim" anlayışıyla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ilk defa kutlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi ve yıl sonu şenliği düzenlendi.

"Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim" anlayışıyla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ilk defa kutlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi ve yıl sonu şenliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gazhane Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Sinan Güner ve Eşi Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, il müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Asım Özdemir açılış konuşmasını yaptı.

Programda kursiyerler tarafından hazırlanan el işi ürünler ve resim sergisinin açılışının ardından konuşma yapan Vali Güner, "Covid 19 tedbirlerine uyarak özellikle mesleki eğitim alanında istihdama yönelik alandaki ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla halk eğitim kurslarını mümkün mertebe devam ettirmeye çalıştık. Bugün bunun son noktasındaki ürünlerin sergilenmesi programındayız. Bundan sonra da bütün eğitim faaliyetlerinde öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, usta öğreticilerimizin ve velilerimizin güvenliğini ön plana alarak faaliyetlerimizi hükümetimizin politikaları çerçevesinde devam ettireceğiz. Sergimizin açılışı hayırlı olsun. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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