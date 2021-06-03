Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri
Habermetre - Haberler | Toplum

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerine katılan Valimiz Sayın İbrahim Akın, kursiyerlerin el emeği, göz nuru eserlerini inceledi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerine katılan Valimiz Sayın İbrahim Akın, kursiyerlerin el emeği, göz nuru eserlerini inceledi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerine Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ve kursiyerler katıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri açılış programında konuşan Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınladığı Eğitim Kurumları Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Yönetmeliğine göre her yıl Haziran ayının ilk haftası Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak belirlenmiştir. Bu hafta içerisinde düzenlenen etkinlikte Halk Eğitim Merkezi ve Aile Yaşam Merkezindeki kurslarda verilen eğitimler sonunda kursiyerlerin eserleri sergilenmektedir. Bu eserleri el emeği, göz nuru oldukları için çok anlamlı buluyorum. Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde kurslar açıyoruz. Hayat Boyu Öğrenme Haftası, adından da anlaşılacağı üzere öğrenmenin bir ömür boyu sürdüğünü, öğrenmenin belli bir yaşının olmadığını ifade etmektedir. Kurslarını başarıyla tamamlayan veya kurslarına devam eden kursiyerlerimizi tebrik ediyor, bilgi ve becerilerinin gelişmesinde önemli katkılar sunan öğretmenlerine teşekkür ediyorum. " dedi.

Halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin de sunulduğu Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri, Sayın Valimizin beraberindeki heyet ile birlikte el sanatları ve karma resim sergisini gezerek kursiyerlerden atölye çalışmaları hakkında bilgiler alması ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Adnan Menderes Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Gervinho Enes Ünal Fatih Terim Ergin Ataman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 22:37:11. #1.13#

title