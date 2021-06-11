Hayat başarısı için üçlü model…

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Fi-jital Gelecek Zirvesi 2021, tüm hızıyla sürüyor.

Zirvenin bu kez konuğu konferansları ilgiyle takip edilen Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş oldu. YKS'ye hazırlanan gençlerle buluşan Prof. Dr. Acar Baltaş, pandeminin etkisiyle eğitimden iş yaşamına kadar pek çok alanda yaşanan değişime dikkat çekti. 21. Yüzyıl yetkinliklerine işaret eden Prof. Dr. Acar Baltaş, iş birliği, ilişki yönetimi ve eleştirel düşünme yeteneğinin mutlaka geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Hayat başarısı için de üç şart olduğunu belirten Baltaş, "Benim modelim oldukça basit: Birincisi insanların az gayretle sonuç aldığı işleri yapmak. İkincisi başarı için terlemek, düşmek ve kalkmak şart. Üçüncüsü de insanlarla iyi geçinmek." dedi. Gençlere bugün yapacaklarının geleceklerini etkileyeceğini de belirten Baltaş, mutlaka yazın fırsat bulup çalışmalarını ve yabancı dil öğrenmelerini tavsiye etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen "Fi-jital Gelecek Zirvesi 2021" gençleri akademi dünyasının önde gelen isimleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın açılış panelinin ardından Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Ensititüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy'un katıldığı zirve Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş'ı ağırladı.

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş'in moderatörlük yaptığı program, pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, "Yapay Zekânın Sunacağı İmkânlar ve Sınırlar" başlıklı konferansında pandemiyle hayatımıza giren teknoloji ve yapay zekanın eğitimden iş hayatına kadar getirdiği değişiklikleri ele aldı. Gençlerin gelecekte sahip olması gereken yetkinliklere işaret etti.

İş hayatının dönüşümü açısından 2020 yılı referans alınacak

15 ay önce hayatımıza giren pandemiyle öngöremeyeceğimiz koşulların öngörülebilir olduğu bir ortama sürüklendiğimizi belirten Prof. Dr. Acar Baltaş, önümüzdeki süreçte de sürprizlerle karşılaşmamızın sürpriz olmayacağını ancak mutlaka bugünlerin geçeceğini söyledi. Prof. Dr. Acar Baltaş, Çinliler birisine kızdıkları zaman 'Belirsiz zamanlarda yaşayasın' diyorlar. Pandemiyle çok farklı bir döneme evrildik. Ben bir anlamda 21. yüzyılın kronolojik olarak 1 Ocak 2000'de başlamış olsa da gelecekte tarihçiler tarafından büyük bir ihtimalle 2020 yılının bir referans alınacağını düşünüyorum. İş hayatının dönüşümü açısından, çalışma ortamının ve çalışanların dönüşmesi açısından. İnsan hayatı uzuyor. Büyük ihtimalle bizi dinleyen gençlerin önemli bir bölümü, doğal normal bir hayat yaşarlarsa 80'li yaşları aşıp 90'lı yaşlara, hatta 90'lı yaşları bile aşanlar çıkacak içlerinden.2070 yılında emeklilik yaşı 75 olacak yani bu şu demektir: Şu anda gençlerin önünde okulu bitirdikten sonra 50 yıllık bir çalışma hayatı olacak ve çok sayıda iş değiştirecekler. Geleceğin meslekleri birçok uçuk kaçık tahmin var ama tam olarak bilinmiyor." diye konuştu.

Kriz eğitimde de yeni fırsatlar sunacak

İngiliz devlet adamı Winston Churchill'in "İyi bir krizi asla ziyan etmeyin" sözünü hatırlatan Prof. Dr. Acar Baltaş, "Bizim de hayatımızda bu kriz. Kriz eldeki bilinen çözümlerin geçerliliğini yitirdiği duruma verilen isimdir. Krizler var olan eğilimleri güçlendirirler ve gerçekleşmesi çok uzun yıllar alacak olan değişikliklerin hızla hayata geçmesine imkan verir. Burada da öyle oldu. Uzaktan çalışmayı aklına getirmeyecek şirketler ve yöneticiler için bile üretim sektöründe değilse uzaktan çalışmak bir seçenek olmaktan çıktı, mecburiyet oldu. Bu uzun vadede ne sonuç doğuracaktır? Kadın istihdamının artmasına neden olacak ve kadınların üst yönetimde temsillerinin yükselmesine neden olacaktır. Dolayısıyla hayırlı sonuçları olacaktır. İkinci hızlanan gelişme ise eğitim alanında oldu. Birtakım imkanlara sahip olan okulların sunduğu uzaktan eğitim Mart'ın üçüncü haftasında tek seçenek haline geldi. Buna hazırıklı olan orta öğretim ve üniversiteler buna ayak uydurmaya çalıştılar ve tabii geçişte büyük sıkıntılar oldu. Çünkü eğitim yüz yüze olmazsa olmaz, insan inasana olmaz dediğimiz şeylerin çoğunun aslında olabileceğini gördük. Bu krizden eğitim alanında Türkiye'nin beka sorununu çözebilecek büyük bir dönüşüm çıkabilir. Ne anlamda? Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri halk çocuklarının nitelikli eğitime ulaşması konusundaki fırsat eşitsizliğidir. Dolayısıyla uzaktan eğitim bu fırsat adaletsizliğini ortadan kaldırma potansiyeline sahiptir." dedi.

İş birliği ve ilişki yönetimi mutlaka geliştirilmeli

Prof. Dr. Acar Baltaş, 21. Yüzyıl yetkinliklerine işaret ederek gençlerin yeni yetenekler kazanması gerektiğini söyledi. İş birliği, ilişki yönetimi ve eleştirel düşüncenin mutlaka edinilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Acar Baltaş, "Kulak vereceğimiz insanlardan biri Noah Harari diyor ki, önümüzdeki 25 yıl içinde mesleklerin %60'ının ortadan kalkacağını, geriye kalan %40'ının da mutlaka dönüşeceğini biliyoruz. Neden olacağını tam bilmiyoruz ama ne olursa olsun, o işi bu özelliklere sahip olanlar, o işleri iyi yapacaklar diyorlar. Dolayısıyla da bu özellikleri yani iş birliği, ilişki yönetimi mutlaka geliştirilmesi gereken özellikler. Eleştirel düşünce, 5 seçenekli sınav sistemiyle esir alınmış gençlerin eleştirel düşünce geliştirmeleri düşünülemez. Eleştirel düşünce olmayınca da yaratıcılığın olması zaten söz konusu olmaz." dedi.

Hayat başarısı için üçlü model

Hayat başarısı için çok şey söylendiğini kaydeden Prof. Dr. Acar Baltaş, şöyle devam etti:

"Benim modelim oldukça basit. Birincisi insanların az gayretle sonuç aldığı işleri yapmak. Neyi yapmayı seviyorsun? Az gayretle sonuç aldığınız, yaparken zamanın akıp gittiği işler, konular, alanlar neler? İkincisi başarı için terlemek, düşmek ve kalkmak şart. Yani düşüp kalkmadan, Yankı Yazgan kitabının başlığındaki gibi "Düşe Kalka Büyümek." Başarısız olmadan başarılı olmak mümkün değil. Maalesef biz 5 seçenekli sınav sistemi ile esir aldığımız çocukları aynı zamanda da başarıyla zehirliyoruz. Dolayısıyla da başarılarının tereddütlü olduğu yerlere girmekten kaçırıyorlar ve böylece de potansiyellerini göremiyorlar. Onun için başarı yani zora, zahmete katlanmak, başarısızlığı göze almak önemli. Üçüncüsü de insanlarla iyi geçinmek. Harari ne demişti? İki tane önemli özellik saydı. İlişki yönetimi ve ekip çalışması. Onun için insanlara samimi ilgi göstermek, onlarla bağ kurabilmek, önem verdiklerine, önem verdiğimizi göstermek, hayat başarısının önemli kaldıraçlarından biri, teknik eğitim ve başarının yanında…"

Hayat için en gerekli olan iki özelliğin, dayanıklılık yani yılmazlık ve öz yeterlilik olduğunu kaydeden Prof. Dr. Acar Baltaş, "Yılmazlık, düşmek ve kalkmak, problemle karşılaşmak. Problemin çözemeyince etrafından dolaşmak, gerekirse yardım istemek, farklı yollar denemek ve başarısızlığı göze almak ve başarısızlık sonucunda kazanılır. Başarı gurur verir, başarısızlık geliştirir. Bunun sonunda da öz-yeterlik kazanılır." dedi.

Kendi hikâyenizi yazmak için sorumluluk almanız gerekir…

Gençlere bugün yaptıklarının geleceklerini belirleyeceğini söyleyen Prof. Dr. Acar Baltaş, tavsiyelerini şöyle sıraladı: "Dolayısıyla bugün mutlaka açık kaynaklardan sertifika alın, yazın her fırsatı bularak çalışın, staj yapın, ücretsiz çalışın ama çalışın. Mutlaka yabancı dilinizi geliştirin. Eğlenerek, gezerek vakit geçirmeyin. Bu vakti geçirenler, vakitlerini böyle kullanmayanların arkasında kalacak. Okul öğrenci kulüplerinde, sivil toplum örgütlerinde, sosyal sorumluluk projelerinde görev alın. Bu projelerde, bazı projelerin öncülüğünü yapın, liderliğini yapın. Bu size hayat için en önemli olan beceriyi, duygusal zekânın en önemli özelliğini kazandıracak, emir verme yetkisine sahip olmadığınız insanları yönetmeyi. Dolayısıyla bugün yaptığınız geleceği belirleyecektir. Yapay Zekâ bize büyük imkânlar sunacak ama aynı zamanda önyargılarımızı pekiştirmek gibi çok kritik bir sonuç da doğurabilir. Sonuç olarak kendi hikâyenizi yazmak için sorumluluk almanız gerekir.

11 Haziran'a kadar devam edecek

Özellikle üniversite sınavına girecek adayların yoğun ilgi gösterdiği Fi-jital Gelecek Zirvesi 2021, 11 Haziran 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. Zirvede Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan "Hibrit Dönemde Fi-jital Eğitim" başlıklı bir konuşma yaptı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan ise 11 Haziran'da "Dijital Gelecekte İnsan Kalmak" başlıklı konuşmasıyla gençlerle bir araya gelecek. Zoom üzerinden gerçekleştirilecek zirve, Üsküdar Üniversitesi Resmi Youtube kanalından da takip edilebilecek.

Kaynak: Bültenler