Hayat Arkadaşlığını Bitirip, İş Arkadaşı Oldular

Hayat arkadaşlığını bitirip, iş arkadaşı oldular

Ayrılmalarına rağmen aynı atölyede geçimlerini sağlayan cam sanatçısı çiftin hikayesi

"Ayrılan çiftelere iyi bir örnek olabiliriz"



İSTANBUL - Yaklaşık 10 yıl önce evliliklerini bitirme kararı alan cam sanatçısı çift, aynı atölyede uyum içinde çalışmaya devam ediyor. Yaptıkları ürünlerle ayrı ayrı geçimlerini sağlayan çift, hikayelerinin biten evliliklere örnek olabileceğini vurguladı.

İstanbul Fatih'te 40 yılı aşkın süredir cam sanatı işleme sanatçılığı yapan Erdoğan Evin ve Serpil Akkoyun çifti evliliklerini sonlandırmalarına rağmen aynı atölyede çalışarak ayrı ayrı geçimlerini sağlıyor. İki çocuk sahibi olan çift bundan yaklaşık 10 yıl önce ayrılma kararı almalarına rağmen iş arkadaşlıklarını sürdürüyorlar. İkili, boşanan bazı çiftlerin ayrılık kararının ardından yaşadıkları olumsuz olayların aksine uyum içinde sanatlarını icra ederek geçinmeye çalışıyor. Cam sanatçısı Serpil Akkoyun, "Ayrılan çiftlere iyi bir örnek olabiliriz" dedi.

Cam sanatçısı Erdoğan Evin, mesleğe 12 yaşında başlayıp 45 yıldır sanatını icra ediyor. Sipariş üzerine camları ateşte eriterek biblo, ağaç, heykel, hayvan figürleri üreten Evin, yurt içine ve yurt dışına üretim yaptıklarını söyledi.

Mesleğin ileri ki yıllarda da icra edilebileceğinden bahseden Evin, "Çalışan bulduktan sonra sıkıntı yok ama biraz sıkıcı bir meslek. Gençlerimiz sıkıcı işlere gelemiyor çünkü sabah saat 9'da akşam 8'e kadar sabit bir yerde oturuyoruz. Sadece eller hareke ediyor" dedi. Şu sıralarda ağaç modellerinin rağbet gördüğünü aktaran sanatçı Evin, "Ağaç modellerini çoğu kimse yapamıyor. Sabır isteyen bir iş. Günde bir tane ağaç yapabiliyorsun" ifadelerini kullandı.

Evin, 80 döneminde 6 ay piyasaya mal vermeden stoğa çalışıp bir ay İzmir Fuarı'na sattıklarını dile getirerek, "Şu an da geliştikçe her hafta hemen hemen bir fuar çıkıyor. Eskiden daha fazla satılıyordu ama yapan azdı o zaman. Çünkü o zaman bir atölyeydik yapan azdı, şimdi işi bilenler ayrı atölye açınca pasta bölündü" şeklinde konuştu.

"Çalışanlar askere gidince babam ben ve ablamı atölyeye götürdü"

40 yılı aşkın süredir sanatını icra eden Serpil Akkoyun ise, mesleğe 13 yaşında babasının atölyesinde başladığını söyleyerek "Baba sanatı olduğu için bu meslekle büyüdüm. O dönem babamın yanında çalışanlar aynı dönem askere gidince ürünlerin de fuarı yetişmesi lazımdı babam da ben ve ablamı atölyeye götürdü. En çabuk öğrenen ben oldum" dedi. Atölyede bütün hayvan figürlerinin yanısıra biblo, ağaç ve çeşitli figürleri ortaya çıkarabildiğini söyleyen sanatçı Akkoyun, "Bütün hayvan figürleri, kuş, böcek, fil, geyik, zürafa, aklınıza ne gelirse hayvan maketlerini önümüze alıp yapabiliriz" dedi.

Sanatçı Serpil Akkoyun ürünlerinin Kapalıçarşı ve turizmin bol olduğu bölgelerde alıcı bulduğunu belirterek, ağaç figürlerini fazla yapanın olmadığını söyledi.

"Ev hanımları da öğrenip yapabilirler"

Ev hanımlarının da bu sanatı kurslarda öğrenip artı bir gelir kapısı oluşturabileceklerinden bahseden sanatçı, "Boncuktan başlayıp yavaş yavaş kendisini geliştirir. Bizim sanatımız tamamen kişinin kendi ufkuyla alakalıdır. Bunun sonu yok. Hayal dünyasıyla ilgili" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz sene turizmde yaşanan düşüşten kendisinin de etkilendiğini söyleyen Akkoyun, "Turizmde yaşanan düşüş beni de etkiledi. Siparişlerde düşüş oldu ama toparladık" dedi.

"Biz ayrılan çiftlere örnek olabiliriz"

Cam sanatçı Serpil Akkoyun aynı atölyede çalışarak geçimlerini sağladıkları eski eşi Erdoğan Evin ile bir problem yaşamadıklarını aktararak, "Medyada ayrılan çiftlerin farklı sonuçlarla gündeme geliyorlar. Biz bunlara iyi bir örnek olabiliriz" dedi.