Hayat Ağacı Derneği'ne Ayakkabı ve Çanta Bağışı

Sivas'ta bir esnaf, Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan Hayat Ağacı Derneği'ne ayakkabı ve çanta yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayat Ağacı Derneği, hayır sahiplerinin bağışları ile ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Sivas'ta hayır sahibi bir esnaf, Hayat Ağacı Derneği'ne terlik, ayakkabı ve çanta bağışladı.

Hayat Ağacı Derneği görevlileri, hayır sahibinin bağışladığı ayakkabı ve çantaları iş yerinden teslim aldı. Hayat Ağacı Derneği'ne getirilen yardım malzemeleri, Gıda Bankası giyim reyonuna taşındıktan sonra numarası ve çeşidine göre sınıflandırıldı. Yazlık, kışlık, çocuk, bayan ve erkek ayakkabılar, çeşitlerine göre ayrıldı.

Hayat Ağacı Derneği giyim reyonunda yapılan sayımın ardından, çocuk, erkek ve bayan çeşidi olmak üzere toplam 807 çift ayakkabının yanı sıra 126 adet çanta bağışlandığı bildirildi.

Kaynak: AA