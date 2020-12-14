Hayat Ağacı Derneği nakit yakacak yardımında bulunacak
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Hayat Ağacı Derneği nakit yakacak yardımında bulunacak

14.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:07
Hayat Ağacı Derneği nakit yakacak yardımında bulunacak

Sivas'ta dar gelirli ailelerin kış mevsimini sıcak geçirmesi için belediye bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneğince 500 lira nakit yakacak yardımı yapılacak.

Sivas'ta dar gelirli ailelerin kış mevsimini sıcak geçirmesi için belediye bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneğince 500 lira nakit yakacak yardımı yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi yardıma başvurular devam ediyor.

Bu çerçevede, taleplerin daha hızlı değerlendirilmesi için belediye bünyesindeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli hafta sonu da mesai yaptı.

Belediye bünyesinde 2004'te oluşturulan ve hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında "gönül köprüsü" kuran Hayat Ağacı Derneğince karşılanacak yardımlara yapılan başvurular titizlikle incelenerek, hane fertleri, adres nüfus kayıt sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı, İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal yardım, araç ve taşınmaz kayıtları sorgulanıyor.

Nakit yakacak yardımından, kendi evi olanlardan aylık geliri asgari ücret olanlar ile müracaat şartlarını taşıyan ve aylık geliri net 2 bin 800 lirayı geçmeyen kimselerin faydalanacak.

Vergi mükellefleri, birden fazla kayıtlı taşınmazı bulunanlar, 2005 model ve üzerinde araç sahipleri, kamyon veya otobüs sahipleri gibi başvuru şartlarını taşımayan vatandaşlar ise söz konusu yardımdan yararlanamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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