Hayat Ağacı Dergisi'nin 36. Sayısı Tanıtıldı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Hizmet Vakfı tarafından yayınlanan şehir kültürü dergisi Hayat Ağacı'nın 36. sayısının tanıtım toplantısına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Ayhan, 14 yıllık derginin Sivas için kıymetli bir arşiv olduğunu vurguladı. Ayhan, Sivas'ın zengin tarihi kültürel birikimini sayfalarına taşıyan Hayat Ağacı'nın çok değerli araştırmalar, fotoğraflar, denemeler eşliğinde renkli bir Sivas panoraması sunduğunu belirtti.

Şehre dair kaybolmakta olan değerleri bu günle buluşturmak ve geleceğin şehrine anlamlı harçlar katmak, şehir hafızasını tazelemenin Hayat Ağacı Dergisi'nin temel misyonu olduğunu belirten Ayhan, "Bu meyanda derginin hedefi Türkiye'nin, Sivas merkezli şehir kültürü dergisi olmaktır. Bu hedefi gerçekleştirebilecek potansiyel ve entelektüel birikim mevcuttur." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Teoman Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile derginin yazar kadrosu katıldı.

Kaynak: AA