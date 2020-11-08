"Hayallerinle Yarış Honda e-GP"de hayaller yarışıyor
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"Hayallerinle Yarış Honda e-GP"de hayaller yarışıyor

08.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 08.11.2020 12:42

Honda ve Motorsport.com iş birliğiyle düzenlenen "Hayallerinle Yarış Honda e-GP"de sanal Formula 1 yarışçıları, derece almak için mücadele edecek.

Honda ve Motorsport.com iş birliğiyle düzenlenen "Hayallerinle Yarış Honda e-GP"de sanal Formula 1 yarışçıları, derece almak için mücadele edecek.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda, Formula 1 Türkiye Grand Prix'in heyecanını artıracak dijital yarış turnuvası düzenliyor.

Motorsport.com iş birliğiyle düzenlenen "Hayallerinle Yarış Honda e-GP"de sanal Formula 1 yarışçıları, derece almak için mücadele edecek.

Eleme yarışlarına katılan 400'ü aşkın kişi arasından seçilen en hızlı 20 isim, sırasıyla Avusturya, Bahreyn, İtalya ve Japonya pistlerinde yarışacak.

Yarışseverlerin Honda Türkiye YouTube kanalından takip edebileceği macera, 11 Kasım saat 21.00'de başlayacak. 4 hafta boyunca her çarşamba günü aynı saatte düzenlenecek yarışı, Serhan Acar ve Cem Bölükbaşı sunacak.

Son yarışı 2 Aralık'ta yapılacak turnuvayı kazanan en hızlı isim QRT-R Sparco yarış koltuğu, simülatörü, direksiyon ve pedal seti, 2'nci isim SteelSeries Apex 7 Türkçe RGB Red Switch mekanik oyuncu klavyesi, 3'üncü isim ise SteelSeries Arctis 1 kablolu oyuncu kulaklığı ödülüne sahip olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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