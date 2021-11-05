'Hayallerini Sahneye Taşı' Projesi'nde Kayseri ikinci oldu

KAYSERİ (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu "Hayallerini Sahneye Taşı" Gençler Arası Tiyatro Yarışmasında Kayseri adına yarışan Gençlik Merkezi Tiyatro ekibi "Özgürlük" oyunu ile Türkiye ikincisi oldu.

Ayrıca en iyi kadın oyuncu dalında Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi ve Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibinden Sema Sılığ Ankara ili yarışmacısı ile birlikte birinciliği paylaştı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Gençlik Merkezi Tiyatro ekibimizi kutluyorum. Kayseri her alanda kendini öne çıkarmayı başarıyor. İnşallah yaptığımız çalışmalarla daha büyük başarılara imza atacağız. Gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ