Hayallerini olimpiyat şampiyonluğu süslüyor

22.08.2019 11:42

Nevşehir'de 1-4 Ağustos'ta gerçekleştirilen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönen Cansu Bektaş ve Serkan Turan, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nda birincilik hedefliyor.

Mart ayında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda kızlarda 40 kiloda üç madalya kazanan Cansu Bektaş, son olarak Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Las Vegas'taki şampiyonada dünya beşincisi olan Sertan Turan ise Nevşehir'de Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Giresun Gençlik Spor Kulübü sporcusu Cansu Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce jimnastikle ilgilendiğini, 1,5 yıl önce antrenörü Ömer Has'ın yönlendirmesiyle haltere başladığını söyledi.

Kısa zamanda sevdiği bu spor dalında kendisini hızla geliştirdiğini anlatan Bektaş, çeşitli kategorilerde aralarında 3 dünya şampiyonluğu ile 3 Türkiye rekorunun bulunduğu çok sayıda derece ve madalya elde ettiğini belirtti.

Bektaş, aralık ayında İsrail'de yapılacak 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası için milli takım aday kadrosuna davet edildiğini kaydederek, "Öncelikli hedefim Avrupa şampiyonasında milli takımda yer alıp ülkemi temsil etmek ve burada altın madalya almak. En büyük hayalim ise 2024 Olimpiyat Oyunlarında altın madalya elde etmek. Bunun için çok çalışıyorum. Hedeflerimi gerçekleştireceğime inancım tam." dedi.

Giresun Gençlik Spor Kulübü sporcusu Serkan Turan ise bu sporla 4 yıl önce bir yakını sayesinde başladığını ifade etti.

Antrenörü Ömer Has nezaretinde şampiyonaya sıkı hazırlandığına dikkati çeken Turan, şunları söyledi:

"Bu sporu çok seviyorum. Bugüne kadar birçok şampiyonaya katıldım. Yıldızlar Dünya Şampiyonasında beşinci oldum. Yine Türkiye'deki şampiyonalarda önemli dereceler elde ettim. Aralık ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası için milli takım aday kadrosuna davet edildim. Hedefim önce Avrupa şampiyonasında altın madalya almak, daha sonra da 2024 Olimpiyat Oyunları'nda birincilik kürsüsüne çıkmak."

Antrenörleri iki sporcudan da umutlu

Antrenör Ömer Has, sporcuları Cansu Bektaş ve Serkan Turan'ın gelecekte halterde çok önemli iki isim olacağına inandığını söyledi.

Her iki sporcunun da kısa zamanda çok mesafe katederek önemli başarılar elde ettiğine vurgu yapan Has, "Hem Cansu hem de Serkan çok yetenekli. Gelecekte isimlerinden söz ettireceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Has, İsrail'deki Avrupa Şampiyonası için Giresun'da hazırlıklarını sürdürdüklerini, önümüzdeki aylarda milli takım aday kampına katılacaklarını belirterek, "Ben her ikisinin de milli takıma seçileceğine inanıyorum. Kendilerinden de madalyaların yanı sıra iki Avrupa rekoru da bekliyorum. Ardından da 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kendilerinden altın madalyalar bekliyoruz. Bu potansiyel onlarda var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA