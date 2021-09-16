- Hayallerini gerçekleştirmek için Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'na hazırlanıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan 22 yaşındaki Hakan Erikçi, çocukluktan beri merak ettiği vücut geliştirme sporunda hayalini bir adım öteye taşıdı. Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'na hazırlanan Erikçi, daha sonra Dünya Şampiyonası'nda boy göstermek istiyor.

Elazığ'da yaşamını sürdüren Hakan Erikçi, hedeflerini gerçekleştirmek için yaklaşık 7 yıl önce bir karar aldı. Küçük yaşlardan beri istediği vücut geliştirme sporuna yönelen Erikçi, 7 yıldır düzenli olarak spor yapıyor. İlk olarak 29 Eylül'de İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katılıp derece elde etmek isteyen Erikçi, daha sonra Dünya Şampiyonası'na katılıp Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

7 yıldır düzenli olarak vücut geliştirme sporuyla uğraştığını belirten Hakan Erikçi, "Bu spora 2014 yıllında başladım. Düzenli olarak bu sporu yapıyorum. Vücut geliştirme sporu ile uğraşıyorum, hayallerim var. Hayallerimi tek tek gerçekleştirmek istiyorum. İlk hedefim 29 Eylül'de Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası atletik fizik gençler kategorisinde yarışacağım, amacım orada birincilikle dönmek. Çok çalıştım, emek verdim. Başaracağıma inanıyorum. Bu hedefimi gerçekleştirdikten sonra durmayacağım, asıl hedefim milli sporcu olduktan sonra Dünya Şampiyonası'na katılıp orada dereceye girmek ve ülkemi gururlandırmak" dedi.