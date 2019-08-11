Hayallerini devlet desteğiyle gerçeğe dönüştürüyor

11.08.2019 13:48

Kütahya'da askerden geldikten sonra iş bularak evlenme hayali kuran Rıdvan Akdağ, çevresinden duyarak başvurduğu "Genç Çiftçi Projesi" sayesinde iş sahibi oldu, şimdi ise evlilik planları yapıyor.

Vatani görevini 2016 yılında tamamlayarak memleketi Dumlupınar ilçesine dönen 24 yaşındaki genç, arayışlarına rağmen kendisine uygun bir iş bulamadı.

Çiftçilikle uğraşan babasına yardım ederken Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ni duyan Akdağ, hazırladığı proje ile destek almaya hak kazandı.

Pırıt cinsi 38 koyun ve 2 koç desteği sayesinde iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Akdağ, geleceğe güvenle bakıyor.

Rıdvan Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvancılıkla uğraşacak genç girişimcilere destek verildiğini öğrenince hemen başvuru yaptığını söyledi.

Şu anda 57 koyun ve 3 koç sahibi olduğunu aktaran Akdağ, "Tabii arada yetiştirerek ihtiyaçlarımız için sattığımız hayvanlar da var. Geçimimi hayvancılıktan sağlıyorum. Şehirde herhangi bir yerde çalışsam, bu işten elde ettiğim gelir kadar gelirim olmazdı. Burada bu işi yaptığım için çok mutluyum. Köy hayatını, doğayı, hayvanları çok seviyorum. Hayvanlarımla mutluyum." dedi.

Akdağ, devletin sağladığı fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını dile getirdi.

Sağlanan destek için yetkililere teşekkür eden Akdağ, "Bu işten önce bir güvencem olmadığı için evliliği bile düşünemiyordum ama şimdi adeta kendi işimin patronuyum. Bu iş sayesinde artık evlilik planları yapıyorum. İnşallah hayırlı bir kısmet çıkarsa evleneceğim." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayata bakış açıları değişti"

Dumlupınar'a gelerek Akdağ'ı ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Kurt ise "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında il genelinde 2016-2018 yıllarında yaklaşık 650 projenin hayata geçirildiğini anlattı.

Destek sağlanan gençlerden Rıdvan Akdağ ve ailesinin heyecanı, çalışmalarını gördüklerini kaydeden Kurt, "Projenin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu bir kez daha müşahede ettik. Projelerle genç çiftçilerimizin hayatlarında somut değişiklikler oldu, adeta hayata bakış açıları değişti. Projelerle ayrıca sürdürülebilir istihdama da katkı sağlanıyor." diye konuştu.

Baba Hüseyin Akdağ da proje sayesinde oğlunun iş için başka yerlere gitmek zorunda kalmadığını belirtti.

Akdağ, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Gençlerimize tavsiyem, devletimizin verdiği bu imkanları kullanarak köylerinde kalsınlar ve kendi işlerinin başında dursunlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA