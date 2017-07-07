Hayallerini Ahşaba Yansıtıyorlar

Muş Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Derneği ile İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından açılan ahşap boyama kursunda kursiyerler, hayallerini ahşaba yansıtıyor.



Gençlik Merkezi dersliklerinde zihinsel engellilere yönelik açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler, el becerisiyle farklı çalışmalar yapıyor..



Muş Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, zihinsel engellilerin çok güzel çalışmalara imza attığını belirtti.



Korkmaz, "Zihinsel engelli kardeşlerimize eğitim verilirse ne kadar başarılı olduklarını hepimiz görüyoruz. Aldıkları eğitim sayesinde becerilerini gözler önüne seriyorlar. Zihinsel engelli kardeşlerimize gereken eğitimi vermemiz gerekir." diye konuştu.



Kursta öğretici olarak görev yapan Birsen Sakçi ise, engellilere gereken sevgi ve değer verildiğinde bir çok başarıya imza atacaklarını kaydetti.



Sakçi, şöyle konuştu:



"10 zihinsel kardeşimiz burada eğitim alıyor. Eğitim ile kursiyerlerimiz kendilerini bir çok farklı çalışmayla kanıtladılar. Her kursiyer farklı işçilik isteyen çalışmalarla kendi becerilerini sergiledi. Aynı zamanda kursiyerlerimiz sosyal ortam bularak arkadaşlıklarını geliştirdiler. Yaptıkları çalışmalarda birbirlerine yardımcı olarak paylaşımda da bulunuyorlar. Kursun başladığı gün ile geçen süre zamanında kendilerinde çok büyük gelişmeler gördük."



Kursiyerlerden Süleyman Oğlağo da, arkadaşlarıyla kursta çok güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.