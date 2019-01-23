Hayallerini Ahşaba İşliyor

Hayallerini ahşaba işliyor

Marangozun 16 çeşit ağaçtan yaptığı dekoratif ürünler büyük ilgi görüyor

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bir marangozun 16 çeşit ağaçtan doğal renklerle yaptığı pano, sehpa, vazo, masa gibi ev eşyaları büyük ilgi görüyor.

39 yıldır marangozluk yapan 57 yaşındaki Kadir Temiz, çocukluğundaki anılarını çeşitli süs eşyalarına işliyor. Temiz, hobi olarak başladığı el emeği göz nuru ürünlerin sergisini açmak için gece-gündüz çalışıyor. Çocukluk anılarını ahşaba işleyen Temiz, 16 çeşit ağaç türünden elde ettiği doğal renklerle ilginç eserler ortaya koyuyor.

Doğal ortamına uygun olarak yaptığı dekoratif ürünlerin müşteriler tarafından çok beğenildiğini belirten marangoz Kadir Temiz, "1980'de İstanbul'dan Bafra'ya geldim. Bu tarihten itibaren burada imalat yapıyorum. Son 5 yıldır ahşaba merak sardım. Çeşitli ağaçlardan, çeşitli renklerde vazolar, tablolar üretmeye çalışıyorum. Bu öyle bir şey ki anlatılacak gibi değil. 5-6 yıldır önce dedim ki kendi kendime, köyümüzde atlar, hayvanlar vardı, onları göstermek içi ahşap yapayım. Meraktan dolayı hayal ürünü bir şey bu. Kabataslak ahşaba çizim yapıyorum. Uygulama, hazırlıklar ondan sonra imalata geçiyorum. Bu yaptıklarım doğal olarak ahşap. 16 renk türünden oluşan panolar yapıyorum. Ceviz, maun, karaağaç, dişbudak, ıhlamur ve akasya gibi her türlü ağacı kullanıyorum. Doğal renkler ile desen vermeye çalışıyorum. Sehpa ve vazo gibi şeyler yapıyorum. Bir panoyu 10 günde yapıyorum. Bunu sadece hobi olarak yapıyorum. Hiçbir şey yapamasam evime asarım, gelen giden arkadaşım bakar, seyreder. Dokuz taşımız var, damamız var gerekirse evde oynarız. Çalışmalarım devam ettikçe ileride sergi açarak tüm halkımıza bunları tanıtacağız" şeklinde konuştu.

Marangoz Temiz, yaptığı eserlerden sergi açmayı planlıyor.

Kaynak: İHA