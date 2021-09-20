HAYALLERİNDEKİ ÜNİVERSİTEYE ADIM ATTILAR - Haberler
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HAYALLERİNDEKİ ÜNİVERSİTEYE ADIM ATTILAR

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HAYALLERİNDEKİ ÜNİVERSİTEYE ADIM ATTILAR

20-09-2021 11: 52: 03 HAYALLERİNDEKİ ÜNİVERSİTEYE ADIM ATTILAR BAŞKAN FADILOĞLU: "GENÇLERİMİZİN MUTLULUĞUNU PAYLAŞIYORUZ"SINAV PARKURLARINDA BAŞARI DOLU SONUÇLARŞehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu'nda yaptıkları çalışmaların ardından hayal...

20-09-2021 11: 52: 03 HAYALLERİNDEKİ ÜNİVERSİTEYE ADIM ATTILAR BAŞKAN FADILOĞLU: "GENÇLERİMİZİN MUTLULUĞUNU PAYLAŞIYORUZ"

SINAV PARKURLARINDA BAŞARI DOLU SONUÇLAR

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu'nda yaptıkları çalışmaların ardından hayal ettikleri üniversiteleri kazanan gençleri makamında misafir etti. Geleceğin spor insanlarının buluşmada ifade ettikleri en büyük hayalleri ise akademik eğitimlerini tamamlayarak kendileri gibi başarılı öğrenciler yetiştirebilmek.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları Sınavı'na, Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu'nda uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirdikleri uzun soluklu çalışmaların ardından katılan genç öğrenciler, hayalini kurdukları üniversitelerin beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük, spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümlerini kazanmanın heyecan ve büyük mutluluğunu yaşıyorlar.

Özel yetenek sınavlarının zorlu parkurlarında polis, subay, bekçi ve öğretmen olma hayaliyle ter döken gençlere nitelikli tesislerde hazırlık yapma imkanı sunan Şehitkamil Belediyesi, kursiyerlerini büyük memnuniyetle karşılaşıyor. Sınavlara hazırlık süreci boyunca genç öğrencileri çalışma yaptıkları tesislerde sık sık ziyaret ederek eğitmenlerden bilgiler alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından mutlu bir final yapan genç kursiyerleri makamında ağırlayarak sohbet etti.

GENÇLERİMİZE YATIRIM GELECEĞE YATIRIM

Farklı üniversitelerde alacakları lisans eğitimlerinin ardından Gaziantep ve Türk sporuna uzun yıllar hizmet edecek olan gençlerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlere yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi. Başkan Fadıloğlu, ziyaret esnasında yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Gençlerimize yapılan yatırımı, geleceğimize yapılan en büyük yatırım olarak görüyor; bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında onların en nitelikli şekilde geleceğe hazırlanabilmeleri adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursumuzun 1. döneminde daha önce polis, bekçi, subay ve itfaiyecilik sınavlarını kazanarak hayallerindeki mesleğe başlama fırsatı yakalayan gençlerimiz olmuştu. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından bu platformda da uzun süredir hummalı bir hazırlık yapan gençlerimiz, hayallerindeki üniversitelere adım attılar. Onların mutluluğunu paylaşıyor; kursiyerlerimizi, onlara büyük emek veren değerli eğitmenlerini ve gençlerimizin değerli ailelerini yürekten kutluyorum. Öğrencilerimize, başarılı ve sağlıklı bir akademik eğitim süreci diliyorum. "

BAŞKAN FADILOĞLU: "GENÇLERİMİZİN MUTLULUĞUNU PAYLAŞIYORUZ"

SINAV PARKURLARINDA BAŞARI DOLU SONUÇLAR

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu'nda yaptıkları çalışmaların ardından hayal ettikleri üniversiteleri kazanan gençleri makamında misafir etti. Geleceğin spor insanlarının buluşmada ifade ettikleri en büyük hayalleri ise akademik eğitimlerini tamamlayarak kendileri gibi başarılı öğrenciler yetiştirebilmek.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları Sınavı'na, Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu'nda uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirdikleri uzun soluklu çalışmaların ardından katılan genç öğrenciler, hayalini kurdukları üniversitelerin beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük, spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümlerini kazanmanın heyecan ve büyük mutluluğunu yaşıyorlar.

Özel yetenek sınavlarının zorlu parkurlarında polis, subay, bekçi ve öğretmen olma hayaliyle ter döken gençlere nitelikli tesislerde hazırlık yapma imkanı sunan Şehitkamil Belediyesi, kursiyerlerini büyük memnuniyetle karşılaşıyor. Sınavlara hazırlık süreci boyunca genç öğrencileri çalışma yaptıkları tesislerde sık sık ziyaret ederek eğitmenlerden bilgiler alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından mutlu bir final yapan genç kursiyerleri makamında ağırlayarak sohbet etti.

GENÇLERİMİZE YATIRIM GELECEĞE YATIRIM

Farklı üniversitelerde alacakları lisans eğitimlerinin ardından Gaziantep ve Türk sporuna uzun yıllar hizmet edecek olan gençlerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlere yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi. Başkan Fadıloğlu, ziyaret esnasında yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Gençlerimize yapılan yatırımı, geleceğimize yapılan en büyük yatırım olarak görüyor; bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında onların en nitelikli şekilde geleceğe hazırlanabilmeleri adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursumuzun 1. döneminde daha önce polis, bekçi, subay ve itfaiyecilik sınavlarını kazanarak hayallerindeki mesleğe başlama fırsatı yakalayan gençlerimiz olmuştu. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından bu platformda da uzun süredir hummalı bir hazırlık yapan gençlerimiz, hayallerindeki üniversitelere adım attılar. Onların mutluluğunu paylaşıyor; kursiyerlerimizi, onlara büyük emek veren değerli eğitmenlerini ve gençlerimizin değerli ailelerini yürekten kutluyorum. Öğrencilerimize, başarılı ve sağlıklı bir akademik eğitim süreci diliyorum. "

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Haber: HAYALLERİNDEKİ ÜNİVERSİTEYE ADIM ATTILAR - Haberler
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