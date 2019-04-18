Hayallerindeki Mardin'i Tuvale Yansıtan Kadınlar Sergi Açtı - Mardin

Mardin'de 19 kadın sanatçının bir araya gelerek açtığı, "Mardin" resim sergisi, sanatseverlerle buluştu.

İstanbul'da ressam Fatma Neriman Şairoğlu ve atölye arkadaşlarının daha önce görmedikleri Mardin'in tarihi ve kültürel yapısını işlediği 38 eserden oluşan sergi, Mardin Müzesi Sanat Galerisinde açıldı.

Serginin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, mimarisi, tarihi ve kültürüyle Mardin'in bir sanat şehri olduğunu söyledi.

Bu sanat şehrinde, İstanbul'da yaşan ressam Şairoğlu koordinatörlüğünde 19 kadın sergi açtıklarını kaydeden Ayın, şöyle dedi:

"Bu sanatçılarımız Mardin'i görmeden çizmişler, Mardin'i sevmişler. Eserlerde gerçekten de Mardin'in orya çıktığı tablolarda var. Hem realist hem sürrealist çalışmalar var. Mardin'i hayal ettikleri gibi çizmişler. Sanatçılarımız, Mardin, hayallerindekine bile daha güzel olduğunu belirtiyor. Bu bizleri ok mutlu etti. Mardin'i görmekten çok Mardin'i hissetmek önemli. Mardin'i bilmek Mardin'i hissetmekle başlar."

Ressam Fatma Neriman Şairoğlu da İstanbul'da sanatçı arkadaşlarıyla daha önce görmedikleri Mardin'i çalıştıklarını söyledi.

Şairoğlu "19 sanatçı, 38 eser var. Bu işlerimizi yaparken Mardin'in güzelliklerinin üstüne hayallerimizi de koyduk. Renklerimizde desenlerimizde sevgimizin şiirini yazdık. Mardinlilere İstanbul'dan bir çiçek gibi eserlerimizi getirdik ve sunuyoruz." İfadelerini kullandı

Sanatçılardan Günay Özbek de 12 yıldır resimle uğraştın, Mardin'i çok beğendiğini ve hayran kaldığını söyleyerek, Mardin'de sergi açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sergiye katılan Müze Müdürü Nihat Erdoğan, sanatçılar ve davetliler, 30 Nisana kadar açık kalacak sergiyi gezdi.

Kaynak: AA