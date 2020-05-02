"Hayallerindeki Dilovası" resim yarışmasının sonuçları belli oldu

Kocaeli'de, Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenen "Hayalimdeki Dilovası" resim yarışmasının sonuçları belirlendi.

Kocaeli'de, Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenen "Hayalimdeki Dilovası" resim yarışmasının sonuçları belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimlerini evden sürdüren ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmanın sonuçları belirlendi.

Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı yarışmada eserler jüriyi oluşturan öğretmenler tarafından değerlendirilerek, dereceye girenler belirlendi.

Yarışmada birinciliği Mustafa Ali Yılmaz, ikinciliği Muhammet Bozkurt, üçüncülüğü Özlem Çam elde etti.

Jüri özel ödüllerine de Muhammet Sancar, Şevin Dursun, Merve Koçak, Cansu Tankaş, Ecrin Kaçmaz ve Hanife Sancar sahip oldu.

Kaynak: AA