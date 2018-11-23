Hayallerime Dokundum ??unutamayacağım Bir Gün! | Iğdır ¦?

Herkese Merhaba, Son iki yıldır bunu yapmayı diledim, hayal ettim... Düzinelerce plan, Diyarbakır, Mardin nereyi denediysem olmadı. Pes etmedim.

@mhmetozcn paylaşımlarını gördüm ve hemen mesaj gönderdim; "Bana hayalimi yaşamamda yardımcı olun ve beni onlarla buluşturun" diye... Mehmet Hocam hemen dönüş yaptı ve ertesi gün Iğdır'a ulaştım.

Kalbim çok buruk ama huzurla doldu.. Tertemizler...

Gönül çareler aramak derdinde; her birine sordum; "Başka ne ihtiyacınız var?" diye. Bir yaraya merhem olmak, bir yüzü daha güldürebilmek; tanıdıkça, tanıştıkça hem akıldan hem gönülden geçen tek dilek.

Bir çoğu utanarak, gözleri parlayarak; "Bir şey istemiyoruz" dedi.. ve bu unutulmaz izler bıraktı bana. Bu izler sadece birkaç dakika içinde yeni bir kadın yarattı benden. Onlar; artık benim çocuklarım... Bu paylaşım artık sosyal medyanın gerçekleri görmeye olan ihtiyacını farkettiğim için yapıldı. Sosyal medyanın gücünün boşluklara savrulmaya değil, hedefi 12'den vurmaya ihtiyacı var. Bu gücü doğru yönlendirmekse bizim elimizde...