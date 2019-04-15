hayalleri, prensipleri ve yaşadıkları
İş hayatına yeni atılacak gençlere ve ilgilenen kimselere tecrübelerini aktarmak için bu kitabı kaleme alan Yılmaz Öztaşkın, hayattaki temel ilkelerini, değerlerini ve bunları uygularken karşılaştığı zorlukları bizimle paylaşıyor.
İş hayatına yeni atılacak gençlere ve ilgilenen kimselere tecrübelerini aktarmak için bu kitabı kaleme alan Yılmaz Öztaşkın, hayattaki temel ilkelerini, değerlerini ve bunları uygularken karşılaştığı zorlukları bizimle paylaşıyor.
Kaynak: Dunya.com