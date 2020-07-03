Hayalleri gerçeğe dönüşen kadınlar ziyaretçilerini ağırlıyor
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Hayalleri gerçeğe dönüşen kadınlar ziyaretçilerini ağırlıyor

Hayalleri gerçeğe dönüşen kadınlar ziyaretçilerini ağırlıyor Adana'da Hopka Dağı eteklerinde yaşayan 9 köy kadınının hayallerini gerçekleştirdiği lavanta bahçeleri, fotoğraf tutkunlarının uğrak yerine haline geldi Lavanta üreticisi Hilal Kös, köyde başlayan hayallerinin kocaman bir...

03.07.2020 23:05 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:12

Hayalleri gerçeğe dönüşen kadınlar ziyaretçilerini ağırlıyor

Adana'da Hopka Dağı eteklerinde yaşayan 9 köy kadınının hayallerini gerçekleştirdiği lavanta bahçeleri, fotoğraf tutkunlarının uğrak yerine haline geldi

Lavanta üreticisi Hilal Kös, köyde başlayan hayallerinin kocaman bir denize dönüştüğünü ifade etti

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde, Hopka Dağı eteklerinde yaşayan 9 köy kadınının hayallerini gerçekleştirdiği lavanta bahçeleri, fotoğraf tutkunlarının uğrak yerine haline geldi. Kozan ve çevresinden gelen vatandaşlar Tapan yöresinde, Hopka Dağı eteklerinde doğal fotoğraf stüdyosuna çevrilen lavanta bahçelerinde bol bol fotoğraf çektiriyor.

Hayallerini gerçeğe dönüştüren kadınlar kurdukları mor lavanta bahçelerini ziyarete açarak Adana ve çevresinden gelen onlarca fotoğraf tutkununa ev sahipliği yapıyor. Hedefleri mahallerini ülke turizmine kazandırmak olan kadınlar lavanta bahçelerine fotoğraf çektirmek için gelen misafirleri yalnız bırakmıyor.

Lavanta cenneti lavantapan

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan girişimci Mustafa Işık, köy kadınlarına istihdam sağlamak için lavanta bahçeleri kurduklarını belirterek, "Örnek bahçelerin gelirini okula bağışladık. Köy kadınlarımız ilk başta tereddüt etseler de şimdi bütün hayalleri gerçek olmaya başladı. Tıbbi aromatik bitki yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yamaç paraşütü doğa yürüyüşü yapıyoruz. Doğa turizmin destekleyicisi olarak lavantalarımız var. Ziyaretler başladı. Ben her zaman onların destekçisiyim" dedi.

Lavanta üreticisi Hilal Kös de, köyde başlayan hayallerinin kocaman bir denize dönüştüğünü ifade ederek, "Hayalimiz gerçek oldu. Çok güzel oldu. Hayata bakışımız değişti, iletişimlerimiz. Adana'yı buraya getirmek hayaldi ama gerçek oldu. Dış çekimlere çok ilgi var. Burası tapan. Lavantapan burası. Herkes burayı soruyor nerede diye çok mutluyuz" diye konuştu.

Fotoğraf tutkunları hayran kaldı

Fotoğraf çekimi için lavantaları görmeye gelen Osman Akıcı da, "Burayı gördük çok beğendik. Tapan'ın sıcakkanlılığını buraya gelip görmesini isterim. Tapan yöresi insanı çok güzel ve sıcakkanlı. Gelsinler görsünler. Burası doğa harikası bir yer. Buraya gelip görsünler kendileri karar versinler" diye konuştu.

Lavanta tarlaları sıcak havaya rağmen çocukları ve aileleri ile birlikte ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Hayalleri gerçeğe dönüşen kadınlar ziyaretçilerini ağırlıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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