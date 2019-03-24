AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Mazeretçilerin, bahanecilerin hayalleri bile bizim yapacaklarımıza erişemez. Ulaşsaydı bu şehri bu hale getirmezlerdi." dedi.

Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Zeybekci, partisinin Torbalı ilçesinde düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

İzmir'in 21.yüzyılda ilkel sayılabilecek problemlerle uğraştığını belirten Zeybekci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler hedefinde, şehirler yarışında yarış dışında kaldığını söyledi.

Zeybekci, "Sahte Atatürkçüler, İzmir'i geri bıraktılar. Mazeretçilerin, bahanecilerin hayalleri bile bizim yapacaklarımıza erişemez. Ulaşsaydı bu şehri bu hale getirmezlerdi. 4,5 milyonluk şehrin çöplerini dağlara, tabiata atmak, yağmur sularını kanalizasyona verildiği için her yağmurda şehri kanalizasyon basması bu şehre yakışıyor mu?" diye konuştu.

"Ama, fakat, lakin, ancak.."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Torbalı'daki mitinginde, büyükşehirin yapması gereken hizmetlerle ilgili tek kelime söylemediğini, yine "ama, fakat, lakin, ancak"tan başka bir şey diyemediğini ifade eden Zeybekci, "Şehri kanalizasyon basıyor, İzmirli kardeşim trafikte yaşlanıyor, çöpler tabiata atılıyor. 'Torbalı'ya köprülü kavşak lazım' dediğimizde, omuzunu çekiyor. 'Ne gerek var, ceketimizi assak kazınırız' diyorlar. Bunların eline ceketlerini verecek misiniz, hatta ceketsiz gönderecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

"Gök kubbe çökmedikçe, yer yarılmadıkça Türk-Kürt kardeşim bu topraklarda kıyamete kadar kardeşçe yaşayacaktır. Birilerinin hevesleri kursaklarında kalacaktır." diyen Zeybekci, Torbalı'nın problemlerini bildiklerini, işi, aşı, huzuru, kardeşliği büyüteceklerini söyledi.



Zeybekci, İzmir'in coğrafyanın en avantajlı şehri iken varlık içinde yokluk çeken bir şehir haline gediğini dile getirdi.

Genç işsizlik oranının yüzde 26,5 ile Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu kaydeden Zeybekci, "Yap diyorsun yapmıyor, yapayım diyorsun yaptırmıyor. Konak Belediye Başkanı, Konak tünelinden geçmemek için yemin etmiş, Konak tüneli de çok üzülmüş." dedi.



Torbalı'nın İzmir'in parlayan yıldızı olacağını belirten Zeybekci, içme suyu şebekesini baştan sona yenileyeceklerini bildirdi.

Zeybekci, şunları kaydetti:

"Otopark, yağmur suyu kanalları, çöpün modern depolanması ekonomiye kazandırılması ve çıkan gazdan elektrik üretilmesi, trafiği rahatlatacak köprülü kavşaklar, alternatif yollar, raylı sistemlere ilaveleri halledeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun adayı ne yapacakmış? Brüksel'e ofis açacakmış. Niyeti bozuk gelmeyecek Türkiye'ye. İlçe belediye başkanı 180 gün ne yapar yurt dışında?"

İzmir'de 3, 6, 9, 12 ve 24 ayda yapacaklarını aktaran Zeybekci, otobanda ücreti geçiş sisteminin de Torbalı kavşağı sonrasına alındığını kaydetti.



"Konak Meydanı'nda zeybek oynayacağız"

Terör örgütünün yönlendirmesiyle hareket eden HDP yöneticilerinin, "İzmir'de adayımız CHP'nin adayıdır" derken, başka bir yöneticisinin de "Bizim desteğimizle seçilen belediye başkanları bunu unutmasın, bedeli var." şeklinde ifadeler kullandığını, CHP'nin İzmir'de belediye meclis üyesi olarak gösterdiği 27 kişinin terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu söyleyen Zeybekci, aralarındaki ittifakın neyin karşılığında yapıldığının açıklanması gerektiğini kaydetti.

İzmirlilerin bu oyunu bozacağını söyleyen Zeybekci, "31 Mart akşamı Konak Meydanı'nda zeybek oynayacağız. Türk bayraklarıyla Konak Meydanı'nda toplanmaya hazır mısınız, o meydana başka sözde bayrakların ve posterlerin açılmasına 'hayır' diyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Başterzi'ye geçmiş olsun ziyareti

Zeybekci, önceki gün silahlı saldırıda yaralanan AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi'yi de hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA