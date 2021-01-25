Hayaller ve gerçekler (Demet Akalın)

Artık gözümüze soktuğu koca koca logolu kıyafetleri giymemeye başladı. İstem dışı fotoğrafını gördüğüm an logosu nerede diye bakıyorum. Aslında üzerindekini, yüksek belli jean ve düz beyaz tişörtle giyse çok hoş olacak, hatta hepimize bir ilk yaşatacakmış ama yok kombin seçiminde hala yerinde saymaya devam ediyor. Acaba bir kere de dediğim gibi giymeyi tercih edip bizi şaşırtır mı?

Kaynak: Hürriyet