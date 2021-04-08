Hayaller Beyonce gerçekler Hande

"Eski Hande'yi arıyorum" dediğim günler bile geride kaldı artık. Ne desek olmuyor.

"Eski Hande'yi arıyorum" dediğim günler bile geride kaldı artık. Ne desek olmuyor...

Gözlüğünden ayakkabılarına tüm tercihleri o kadar kötü ki... Yürürken çıkaracağı kumaş hışırtısından bahsetmiyorum bile!

Hep kendine has bir dokunuşu var (Ahu Yağtu)

İstanbul'un en cool kadınlarının arasında benim için ilk sıralarda olan Ahu Yağtu yine beni şaşırtmadı.

"Altı üstü spor kıyafet" diyeme-yeceğim kadar güzel renk kombinas-yonlarıyla en doğal haliyle bile farklı olmayı başarmış.

Tarzını gerçekten çok başarılı buluyorum.

Üzerindeki oversize şişme montu, spor ayakkabı yerine yağmur çizmesiyle giymesine ayrıca bayıldım.

Kaynak: Hürriyet