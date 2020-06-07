Hayalini kurduğu tablete Ramazan öğretmen sayesinde kavuştu
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Hayalini kurduğu tablete Ramazan öğretmen sayesinde kavuştu

Diyarbakırlı yardımsever öğretmen Ramazan Mervan Kurt, bayramlık dağıttığı sırada kendisinden tablet isteyen öğrencinin isteğini geri çevirmedi.

Hayalini kurduğu tablete Ramazan öğretmen sayesinde kavuştu
07.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:06

Diyarbakırlı yardımsever öğretmen Ramazan Mervan Kurt, bayramlık dağıttığı sırada kendisinden tablet isteyen öğrencinin isteğini geri çevirmedi. Ramazan öğretmen, hayırseverlerden topladığı paralarla aldığı tableti, öğrenciye ulaştırdı.

Diyarbakır'da hayatını çocuklara adayan Ramazan Ramazan öğretmen, hayırseverlerden topladığı yardımları öğrencilere ulaştırmaya devam ediyor. Son olarak bayramlık dağıtırken ders çalışmak için tablete ihtiyacının olduğunu belirten öğrencinin isteğini yerine getirmek için kolları sıvadı. Ramazan öğretmen, hayırseverlerin desteği ile aldığı tableti öğrenciye ulaştırdı.

Güneşin Çocuklarını Üşütmeyelim Derneği Başkanı Ramazan Mervan Kurt, 'Günaydın, bu sabah sana bir sürprizimiz var' notla küçük çocuğun evini ziyaret etti. Gözlerini açtığında tableti başucunda gören minik öğrencinin yaşadığı mutluluk gözlerinden okundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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