Hayalini gerçekleştirmek için yola çıktı, uçurumun kenarında bir gün geçirdi
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Hayalini gerçekleştirmek için yola çıktı, uçurumun kenarında bir gün geçirdi

Siirt'te yaşayan 28 yaşındaki Kadir Özdemir isimli vatandaş, küçük yaşlardan beri hayalini kurduğu 'uçurumun kenarında bir gün kalma' fikrini hayata geçirdi.

Hayalini gerçekleştirmek için yola çıktı, uçurumun kenarında bir gün geçirdi
24.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:12

Siirt'te yaşayan 28 yaşındaki Kadir Özdemir isimli vatandaş, küçük yaşlardan beri hayalini kurduğu 'uçurumun kenarında bir gün kalma' fikrini hayata geçirdi. Özdemir, Botan Vadisinin kenarındaki uçurumun dibine yatak sererek, bir gün geçirip hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Siirt'te yaşayan Kadir Özdemir, çocuk yaştan itibaren uçurumun kenarında bir gün geçirmenin hayalini kurdu. Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen Özdemir, yatağını yorganını ve birkaç eşyasını da alarak Botan Vadisinin kenarında bulunan uçurumun dibine yerleşti. Burada bir gün geçiren Özdemir, hem çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadı hem de şehir gürültüsünden uzak sessiz bir gece geçirdi. Hem hayalini gerçekleştirmek hem de korona virüsten uzakta bir gün geçirmek uçurumun kenarında kaldığını belirten Özdemir, "Benim hayalim vardı, yatağımı, paletlerimi buraya getirmek istedim. Bugün yıldızların altında yatmak istiyorum. Kahvaltımı, yemeğimi burada yiyeceğim. Siirt'in sıcağından bunaldığım için bugün burada yatacağım. Güzel bir gün geçireceğim burada inşallah. İnsanların hayallerinin peşinden koşması lazım ben de bütün hayallerimi yaptım. Kamp çadırım burada, paletlerim burada, yatağım burada, masam burada bugün bunu yapacağım. Bütün emekleri ben yaptım. Hayallerim vardı burada yatmak, mutlu olmak insana huzur veriyor, mutluluk veriyor. Hayallerimin peşindeyim, manzara arıyorum kendime. Mutlu olmak istiyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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