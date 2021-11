Hayalini gerçekleştiremedi ama pes etmedi, ulusal bazda "hakem" oldu

AMASYA (İHA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Emrah Torun'un en büyük hayali beden eğitimi öğretmeni olmaktı. Torun'un hayali gerçekleşmedi. Pes etmedi, çalıştı. Azmi ve başarısı sayesinde ulusal oryantiring hakemi oldu.

Emrah Torun, Taşova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde 15 yıllık hizmetli personel iken, çalıştığı süre boyunca saha içerisinde, salon içerisinde birçok etkinlik ve maçlarda görev aldı. Stadyum içerisindeki yeşil sahaya 15 yıl boyunca ayak basan Torun, stattan içeri girdiğinde hayali "beden eğitimi öğretmeni" olmaktı. 1999 yılında yaşadığı sıkıntılar sebebiyle öğretmen olamayan Torun, hayalini gerçekleştiremedi. 14 yıl önce merak sardığı bir spor branşın da çevresindekilerin de desteklemesiyle, azmi ve başarıları sonucunda Türkiye Oryantiring Federasyonun Türkiye çapında "hakemi" olarak göreve başladı. 14 yıllık ulusal hakem olan Emrah Torun, ayrıca okumaktan da vazgeçmeyip 2 yıllık "spor yönetimi" mezunu oldu.

Hakem Emrah Torun, "15 yıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde çalışmaktayım. Sporu çok seviyorum. Bir çok sporla ilgilenmeye başladım. Elimden geldiğince de amatörce birçok spor branşını yapmaktayım. Lise yıllarında sporculuk geçmişim vardı. O zaman ki yıllarda da okul takımlarında basketbol oynayarak, futbol oynayarak merakımız başlamıştı. 1999 yılındaki bazı nedenlerden dolayı BESYO'yu kazanamadık. Ama azmettim, çalışmayı bırakmadı. Şu anda da iki yıllık spor yönetimi mezunu olarak karşınızda duruyorum. Hayalimde beden eğitimi öğretimi olabilmek, çocuklara birçok spor branşını öğretebilmek gibi bir amacım vardı. Bunlara ulaşamadım ama, şu an da elimden geldiğince, bildiğim kadarıyla yaptığım sporu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize anlatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Buraya girdikten sonra sporun içerisinde, futbol maçında olayları görerek, çalışma düzenini görerek, antrenörlerle sohbet ederek, çeşitli arkadaşlarla tanışarak, hentbol maçlarında birçok şeyde görev alarak, sporu daha fazla sevmeye başladım. ve merakım neden olmasın ben neden yapmayım, diye bir ilgi uyandırdı. Hamdolsun şu anda 14 yıldır, Türkiye Oryantiring Federasyonunda ulusal hakem olarak, faal olarak devam ediyorum. 2002 yılında Türkiye Dağcılık ve İzcilik Federasyonuyla aynı çatı altında başlayan bir serüven, 2006 yılında kendi bünyesine ayrılarak bir federasyon oluşturdu ülkemizde. Bizde 'or' yön demek olduğu için, koşarak yönümüzü bulma, bir nevi doğada satranç oynama gibi spordur. Bende bu sporun peşinden koşmaya başladım. Bu sporla tanıştıktan sonra daha fazla doğa sever bir insan olmaya başladım. Bizim sadece oryantiringle ilgili tek cümlemiz şudur: 'Doğadaki tek izimiz ayak izimiz olsun' dedik. Gittiğimiz her yerde hiçbir çöp bırakmadan, orayı etrafı temizleyerek, insanlara bir sonraki nesillere aktarılmasında bunu da bir örnek olarak teşkil ettik. Arkadaşlarımıza böyle bir şey aşıladık. Hayallerimin peşinden asla vazgeçmedim. Devam ederek buraya kadar geldim. Bu kapıdan girdiğimde sadece bir spor severdim, bu kapıdan girdikten sonra şu anda ulusal bazda bir hakem olarak devam ediyorum hayatıma" dedi. - AMASYA