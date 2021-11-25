Hayalini emekli olunca gerçekleştirdi

ANKARA'da, emekli biyoloji öğretmeni Nejla Güneş (60), 1978'de babasının sağlık sorunu nedeniyle mülakatı kaçırdığı için giremediği Görsel Sanatlar Bölümü'nü 38 yıl sonra okudu. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü'nü geçen yıl 1'incilikle bitiren emekli öğretmen, hedefinin atölye açarak, bilgilerini öğrencilerine aktarmak olduğunu söyledi.

Nejla Güneş, 1984 yılında mülakatı kaçırdığı için üniversitede Görsel Sanatlar Bölümü'ne giremeyince Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde okudu. Biyoloji öğretmeni olan Güneş, 2014 yılında emekli olduktan 2 yıl sonra 2016'da tekrar sınava girip, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü'nü kazandı. Güneş, hayalini kurduğu bölümünü geçen yıl 1'incilikle bitirip, mezun oldu. Pandemi döneminde bir odasını atölyeye çevirdiği evinde resim yapan Güneş, hedefinin atölye açıp, bilgilerini öğrencilerine aktarmak olduğunu söyledi.

Nejla Güneş, çevresine faydalı olmak istediğini belirterek, "Önce hobi amaçlı başlamıştım. Yağlı boya, mürekkep hepsini çalıştım. Şu anda akrilik çalışıyorum. Hedefim çevreme faydalı olmak, resim çalışmak. Atölye düşünüyorum. Teknik bilgilerimle de faydalı olmak istiyorum" dedi.