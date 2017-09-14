Diyarbakır'ın Hani ilçesinde Yazgül Opçin adlı kadın, yıllardır düşündüğü tavuk çiftliği hayalini, devlet desteğiyle hayata geçirdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından aldığı 30 bin TL destekle çiftlik kuran Opçin'in hedefi, 500 olan tavuk sayısını 5 bine çıkartarak, bölgeye hitap etmek.



Hani ilçesine bağlı Topçular köyünde yaşayan Yazgül Opçin adlı kadın, tavuk çiftliği açma hayalini maddi yetersizlikler yıllarca hayata geçiremedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, projesi olan vatandaşlara destek verdiğini duyan Opçin, hazırladığı projeyi bakanlığa sundu. Bakanlıktan 30 bin TL destek alan Opçin, 500 tavukla çiftlik kurdu. Yıllardır tavuk çiftliği hayalini kurduğunu anlatan Opçin, "Daha önce köyümüzde tavuk çiftliği kurmayı hayal etmiştim. Bunun için birkaç defa girişimlerde bulundum ancak maddi durumum yetersizdi. Devlet desteği sayesinde tavuk çiftliğini kurdum. Şuanda 500 tavuğum var ve hepsi köy tavuğu yani bir diğer deyişle organik. Günde ortalama olarak 400 ile 450 arasında yumurta yapıyorlar. Yumurtaların tamamı organik ve vatandaşlarda yoğun ilgi gösteriyor. Şuan ki hedefim tavuk sayısını 5 bine çıkarmak ve bunun için de çalışıyorum" dedi.



"Bölgeye hitap etmek istiyorum"



İleriki süreçte organik tavuk çiftliğini büyütmeyi planladığını ifade eden Opçin, "Organik köy yumurtasına ve tavuğuna ciddi bir şekilde ilgi var. Bunun için ileride gücüm yeterse ya da kazanırsam bölgeye hitap edecek bir organik tavuk çiftliği haline gelmeyi istiyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR