"Hayalini Çiz" resim yarışması sonuçlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Hayalini Çiz" resim yarışması sonuçlandı

Akkuyu Nükleer AŞ ve Rossotrudnichestvo'nun Türkiye Temsilciliği'nin düzenlediği "Hayalini Çiz" resim yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

22.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:05

Akkuyu Nükleer AŞ ve Rossotrudnichestvo'nun Türkiye Temsilciliği'nin düzenlediği "Hayalini Çiz" resim yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 100'den fazla kişinin katıldığı yarışmada resimler, bir düşünceyi yaratıcı bir şekilde ifade etme yeteneği ve sanatsal performans düzeyine göre değerlendirildi.

Jüri, 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş aralığındaki üç farklı kategoriden üç eser seçti.

Yarışmada dereceye giren dokuz çocuğa, ödül belgeleri ve hediyeleri ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, Türk ve Rus halklarının kültürler arası bağlarını pekiştirmek ve çocukların spor, bilim ve yaratıcılığa ilgi göstermelerini desteklemek amacıyla yarışmayı düzenlediklerini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cami minaresinden şarkı çalınmasına tepki: CHP zevk alıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cami minaresinden şarkı çalınmasına tepki: CHP zevk alıyor
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi
Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Pakistan Karaçi'de uçağın düştüğü anlar
Pakistan Karaçi'de uçağın düştüğü anlar
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Gülçin Ergül Hatice Çarpar
Spor Neymar Ali Koç İlhan Cavcav Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla İzmir Kadın Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: "Hayalini Çiz" resim yarışması sonuçlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 16:08:22. #1.15#
title