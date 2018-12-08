Hayaline Kosgeb Kredisi ile Kavuştu

Tokat'ta üniversite mezunu ev hanımı Rüveyda Aynur, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı kredi desteğiyle hayali olan lokantayı açtı.

Tokat'ta yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Rüveyda Aynur, üniversite öğrenimini tamamlamasının ardından evlenerek herhangi bir işte çalışmadı.

Lokanta açma hayaliyle KOSGEB'in düzenlediği girişimcilik kursuna katılarak belge alan Aynur, geçen yıl KOSGEB'e aldığı 75 bini hibe 200 bin liralık kredi ile çocukluk hayali olan lokantayı açtı.

İş yerinde 10 kişiyi de istihdam eden Aynur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman çalışmak istediğini, hayalinde ise lokanta açmak olduğunu söyledi.

İşe ilk başladığı zamanlarda biraz tedirgin olduğunu ama kendine de güvendiğini belirten Aynur, "Lokanta açma hayalimdi, çok şükür nasip oldu. Çevremde, 'Acaba yapabilecek mi?' diyenler de oldu, 'Sen yaparsın' diyenler de. Eşim, ailem ise hep arkamızdaydı. Çok şükür, başardık. Hayallerime KOSGEB ile kavuştum. İçinde girişimcilik ruhu olan bütün bayanların KOSGEB'den yararlanmasını isterim." ifadesini kullandı.

Lokantayı açtıktan sonra yeni ürünler de yapmaya başladığını anlatan Aynur, "İskender yemeğini çok severim. Bunu nasıl farklı sunabiliriz diye düşündük. Sonunda 'İskender pide'yi bulduk. Güzel tepkiler aldık. İnternetten görüp iskender pide tatmaya gelenler var. Tatmadığımız hiçbir şeyi müşterimizin önüne koymadık. İskender pidenin coğrafi işaretini de almak istiyoruz." diye konuştu.

Ergün Aynur da kendisinin her zaman eşinin yanında durduğunu kaydetti.