'Hayalindeki Oyuncak Hayat Bulsun' adlı projenin atölye çalışmaları Karasu SGM'de, başladı
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'Hayalindeki Oyuncak Hayat Bulsun' adlı projenin atölye çalışmaları Karasu SGM'de, başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde 'Hayalindeki Oyuncak Hayat Bulsun' adlı projenin atölye çalışmaları başladı.

07.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:42
'Hayalindeki Oyuncak Hayat Bulsun' adlı projenin atölye çalışmaları Karasu SGM'de, başladı

Sosyal Gelişim Merkezi'nde 'Hayalindeki Oyuncak Hayat Bulsun' adlı projenin atölye çalışmaları başladı.


Bu kapsamda çocukların hayal dünyalarına dokunmayı, keyifli ve kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmeyi hedefleyen projede çocuklar atölye çalışmalarını gerçekleştirdi. Öğretmenleri eşliğinde hayallerindeki oyuncakları tasarlamaya başlayan minikler, atölye eğitimlerinin ardından yapmış oldukları oyuncakları sergileyecekler. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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